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「我的另類羅曼史」前鼓手家中猝死 遺體疑遭愛犬啃食

娛樂新聞組／綜合報導
美國知名搖滾樂團「我的另類羅曼史」的前鼓手鮑伯布萊亞，被發現陳屍於田納西州的住處，享年44歲。 （取材自X平台）
美國知名搖滾樂團「我的另類羅曼史」的前鼓手鮑伯布萊亞，被發現陳屍於田納西州的住處，享年44歲。 （取材自X平台）

根據多家外媒報導，美國知名搖滾樂團「我的另類羅曼史」（My Chemical Romance）的前鼓手布萊亞（Bob Bryar）被發現於家中去世，因長期無人上門，遺體已經嚴重腐爛，且遭兩隻狗啃食，享年44歲。警方正在調查其死因，目前暫排除他殺嫌疑。據悉，布萊亞曾在2023年7月自曝想自殺，但為了母親、狗狗和朋友而選擇放棄。

根據TMZ報導，布萊亞最後一次被目擊是在11月4日，此後再無人見過他。11月28日友人報案後，警方在其住處發現遺體，但遺體已腐爛且殘缺不全，推測是遭家中兩隻長期未餵養的愛犬啃食，目前這兩隻愛犬已被帶走安置。

警方表示，經現場檢查，屋內設備及陳設均無異常，未見入侵或掙扎跡象。雖排除外力介入可能性，但仍需法醫進一步解剖檢驗，以確定其真正死因。

布萊亞2004年加入「我的另類羅曼史」，取代創團鼓手，成為樂團的靈魂人物之一。他隨團錄製多首經典作品，如「Welcome to the Black Parade」、「I Don't Love You」等。2007年拍攝「Famous Last Words」音樂錄影帶時，不幸發生意外，導致三級燒傷，並因此中斷演出。2010年宣布退出樂團，轉而投入房地產事業。

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