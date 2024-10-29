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路克伊凡斯出櫃 暖父挺：他是我兒子，快樂最重要

記者陳穎／綜合報導
路克伊凡斯大方出櫃，爸媽力挺。(路透資料照片)
路克伊凡斯大方出櫃，爸媽力挺。(路透資料照片)

英國男星路克伊凡斯(Luke Evans)主演動作喜劇「台北追緝令」(Weekend in Taipei)全程在台灣取景，他去年也為了拍片留在台灣，日前接受媒體視訊聯訪，更開心分享在台灣吃到很多道地美食，尤其對臭豆腐留下深刻印象，之後還想要帶爸媽來台灣一起大啖美食。

路克即將出版回憶錄，他坦言已公開向基督徒父母出櫃，自己在13歲就已察覺自己性向，但他當時只是孩子，不知道該如何跟爸媽說真話，還是在教堂接受洗禮，不過當時真的很煎熬，滿腦子都想著：「如不解決這問題，就會失去爸媽。」

路克長大後，鼓起勇氣向父母坦白出櫃，結果遭到教會開除，他無奈說：「長老們會說『路克伊凡斯』不再是基督徒一員。」他雖然掙脫枷鎖，但卻給父母很大壓力「父母就坐在大廳，周圍都是認識我們的人，這對他們來說非常可怕。」

不過最暖心的是，路克的爸媽並未斷絕關係，還完全接受兒子，他說：「當我生病時，誰買冰箱裡食物？誰付電費？是你們嗎？不是，是我兒子」，父親拒絕教會要求與兒子斷聯，「兒子快樂才是最重要」。

路克伊凡斯壞壞又性感的形象加上粗曠外型，圈粉不少女性，不過他在22歲時就公開自己的性向，早先受訪時也曾霸氣表示：「所有人都知道我是同志，而我也未曾試圖隱瞞。」

對於路克伊凡斯來說，同志的身分並不會影響他在好萊塢的事業，而他坦然面對自己的性向也讓自己能過活得開心一點，就像他曾說的：「如果我60歲時注定會成為一個窮人，至少我過著很開心、很大方的同志生活，而不必向任何人隱瞞這件事。」

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