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「雷神索爾」克里斯漢斯沃 星光大道留名

記者蘇詠智／綜合報導
安雅泰勒喬伊（右）也來向克里斯漢斯沃道賀。（路透）
安雅泰勒喬伊（右）也來向克里斯漢斯沃道賀。（路透）

「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）從澳洲好萊塢發展超過13年，已經是知名度極高的大牌，也終於在好萊塢星光大道上擁有屬於自己的一顆星星。在如此意義重大的榮耀時刻，除了和妻子艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）與孩子們分享外，他昔日在漫威英雄片裡密切合作的好大哥「鋼鐵人」（Iron Man）小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）也到現場致詞，致詞一向很有哏的小勞勃道尼，也分享了幾位「復仇者聯盟」（The Avengers）元老夥伴如何用三個字來形容他，逗得現場觀眾哈哈大笑。

小勞勃道尼致詞時說道：「克里斯漢斯沃到底是怎樣的人？」他用這一題來要求其他的「復仇者聯盟」元老只用三個字來描述，「鷹眼」（Hawkeye）傑瑞米雷納（Jeremy Renner）的答案是「呆呆的，煩人的，很棒的」，「浩克」（Hulk）馬克魯法洛（Mark Ruffalo）不愧人好又務實：「工作上的朋友。」至於「黑寡婦」（Black Widow）思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）則打趣回答：「易感的女主角。」最毒舌莫過於「美國隊長」（Captain America）克里斯伊凡（Chris Evans），他的答覆竟是：「第二好的克里斯！」現場觀眾聽了都笑出來。小勞勃道尼最後講道：「至於我自己會說他是，好萊塢大道星星的接受者，沒有人比他更值得這個了。」

克里斯漢斯沃過去幾年工作幾乎不停歇，電影一部接一部拍，還抽空做了Disney+的實境秀，也就在錄製的過程發現自家基因有患阿茲海默症的高風險，因而下定決心先休息一陣子，陪家人在澳洲享受天倫樂。近日他的新片「芙莉歐莎：瘋狂麥斯傳奇篇章」（Furiosa: A Mad Max Saga）盛大上映，他在好萊塢星光大道接受表揚算是替片子造勢，女主角安雅泰勒喬伊（Anya Taylor-Joy）也來道賀。

克里斯漢斯沃在好萊塢星光大道上擁有屬於自己的星星。（路透）
克里斯漢斯沃在好萊塢星光大道上擁有屬於自己的星星。（路透）
小勞勃道尼（左）特地來幫克里斯漢斯沃致詞，妙語如珠。（路透）
小勞勃道尼（左）特地來幫克里斯漢斯沃致詞，妙語如珠。（路透）
小勞勃道尼（左）現場即興表演，克里斯漢斯沃難招架。（路透）
小勞勃道尼（左）現場即興表演，克里斯漢斯沃難招架。（路透）
克里斯漢斯沃（右）帶著愛妻艾莎巴塔奇一起分享榮耀時刻。（路透）
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