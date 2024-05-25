「雷神索爾」克里斯漢斯沃 星光大道留名

安雅泰勒喬伊（右）也來向克里斯漢斯沃道賀。（路透）

「雷神索爾」（Thor）克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth）從澳洲 到好萊塢 發展超過13年，已經是知名度極高的大牌，也終於在好萊塢星光大道上擁有屬於自己的一顆星星。在如此意義重大的榮耀時刻，除了和妻子艾莎巴塔奇（Elsa Pataky）與孩子們分享外，他昔日在漫威英雄片裡密切合作的好大哥「鋼鐵人」（Iron Man）小勞勃道尼（Robert Downey Jr.）也到現場致詞，致詞一向很有哏的小勞勃道尼，也分享了幾位「復仇者聯盟 」（The Avengers）元老夥伴如何用三個字來形容他，逗得現場觀眾哈哈大笑。

小勞勃道尼致詞時說道：「克里斯漢斯沃到底是怎樣的人？」他用這一題來要求其他的「復仇者聯盟」元老只用三個字來描述，「鷹眼」（Hawkeye）傑瑞米雷納（Jeremy Renner）的答案是「呆呆的，煩人的，很棒的」，「浩克」（Hulk）馬克魯法洛（Mark Ruffalo）不愧人好又務實：「工作上的朋友。」至於「黑寡婦」（Black Widow）思嘉莉約翰森（Scarlett Johansson）則打趣回答：「易感的女主角。」最毒舌莫過於「美國隊長」（Captain America）克里斯伊凡（Chris Evans），他的答覆竟是：「第二好的克里斯！」現場觀眾聽了都笑出來。小勞勃道尼最後講道：「至於我自己會說他是，好萊塢大道星星的接受者，沒有人比他更值得這個了。」