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好萊塢天龍戀地虎 阿湯與妮可排不上號

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯在一堆「地虎型」男星中還算比較高大的。(歐新社資料照片)
湯姆克魯斯在一堆「地虎型」男星中還算比較高大的。(歐新社資料照片)

在俊男美女如雲的好萊塢，銀幕配對還是會考量彼此的身高是否看來適合，男主角如果不夠高，可能會挑選比他更嬌小的女星，除非像官方身高170公分的湯姆克魯斯（Tom Cruise），曾經與180公分的妮可基嫚（Nicole Kidman）合演了三部電影，戲外也曾結為夫妻。不過好萊塢最矮、最高的男女明星，他們兩人都還排不進去。

曾經演出過「蝙蝠俠大顯神威」（Batman Returns）中的企鵝、和阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）在「龍兄鼠弟」（Twins）演雙胞胎的丹尼狄維托（Danny DeVito），官方身高才150公分不到，卻也曾紅極一時，可是他在片中多半演尖酸的小民，負責搞笑。

1980年代聲勢和湯姆克魯斯一度不相上下的米高福克斯（Michael J. Fox），身高比阿湯還矮，才162公分，不過長了一張可愛的娃娃臉，無論在影集「天才家庭」（Family Ties）或是在賣座大片「回到未來」（Back to the Future）中演年輕小伙子，觀眾都很接受，也有機會和美女配成對，雖然多半還是比身旁的她們要矮一截。

童星出身的丹尼爾雷德克里夫（Daniel Radcliffe），儘管已比主演「哈利波特」（Harry Potter）系列時期長大不少，現在的身高也才165公分，不一定能走帥氣小生的路線，角色的可塑性卻反而更高，更有發揮的空間。

和身材不夠高大的男星成對比的就是過於高大的女星，妮可基嫚這樣的體型，能配對的男星已經不算很多，比她更高的「天能」（Tenet）、「王冠」（The Crown）金髮美人伊莉莎白戴比基（Elizabeth Debicki），沒穿鞋子就190公分，必須利用鏡位來遮掩她比對手男星都高的事實。

而都曾紅極一時的雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）與吉娜戴維絲（Geena Davis），身高皆為183公分，要演愛情文藝片裡小鳥依人的女性，實在不太像，倒是扮起巾幗不讓鬚眉的女英雄，兩人都很有架式，無怪乎以往她們賣座片有好幾部都是動作電影。

伊莉莎白戴比基190公分的身高比絕大多數男星都高。(歐新社資料照片)
伊莉莎白戴比基190公分的身高比絕大多數男星都高。(歐新社資料照片)

湯姆克魯斯 好萊塢 哈利波特

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