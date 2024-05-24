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席琳狄翁哽咽談重病：不能走就用爬的

記者蘇詠智／綜合報導
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(取材自YouTube)
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(取材自YouTube)

曾經紅遍全球樂壇、專輯銷量與演出票房皆傲人的天后席琳狄翁(Celine Dion)，因罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，已經兩年多無法在觀眾眼前盡情高歌，身體狀況也受到世人關心。下個月她就要在影音平台推出新的紀錄影片「我是：席琳狄翁」(I Am: Celine Dion)，預告片才剛出爐，短短一分多鐘的畫面已經讓不少歌迷直呼：「忍不住大飆淚」。

僵硬人症候群會讓患者的肌肉緊繃、痙攣，雖然主要影響他們的軀幹，也有可能會損害手臂與腿，對於像席琳這樣的樂壇巨星，患此罕見疾病打擊最大的是讓發聲的構造失去正常運作。她不得不取消原本排定的巡演，這兩年多來都在努力鍛鍊，希望恢復健康。今年2月，她出乎各方意料現身葛萊美獎頒獎典禮頒發壓軸大獎，大家看到她氣色還不錯，卻沒想到她承認還在對抗病魔。

在「我是：席琳狄翁」的預告片中，她坦言不惜一切想搶救自己的聲音，聲音就是她生命裡的指揮，她說道：「讓我覺得困難的不是要進行一場演出，而是取消演出。」她是如此熱愛唱歌、熱愛表演，承認這樣對抗病魔的人生是場掙扎，最後甚至含著眼淚、哽咽說道：「如果我不能跑，我就用走的。如果我不能走，我就爬，但我不會停下來。」

歌迷們已經忍不住在社群網站上留言，有人寫道：「席琳狄翁讓我哭了，而整部紀錄片都還沒出來呢。」另一位歌迷則是這樣表示：「這支預告徹底擊敗我，多麼好而且強大的女人。」

社群網站 葛萊美

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