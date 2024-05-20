新女友來自對手陣營？「水行俠」傑森摩莫亞認愛公開親密照

傑森摩莫亞（右）和新女友安卓亞霍娜公開認愛。（摘自Instagram）

「水行俠」傑森摩莫亞前年和結婚多年的妻子麗莎波奈特傳出分手，過了兩年終於確定分道揚鑣，在此之間雖然也被傳和「非紳士特攻隊」、「劫命救護」墨西哥 美人艾莎岡薩雷交往，兩人卻從沒有公開承認。稍早傑森在社群網站 上發布圖文，表示和一群騎重機的好友在日本得到美好款待，其中卻有兩張照片，明顯看到他和「魔比斯」女主角安卓 亞霍娜摟腰擁抱或是挽著手臂，看起來非常親密，有如公開認愛，馬上就有破5萬粉絲按讚。

傑森摩莫亞（左一）和一群重機好友合照，也不忘和新女友安卓亞霍娜大秀恩愛。（摘自Instagram）

傑森摩莫亞與麗莎波奈特的感情，曾是影壇佳話，傑森還是小孩子的時候，麗莎已經因為在收視冠軍喜劇「天才老爹」飾演俏麗的2姊而大紅，傑森那時看到麗莎就覺得她是心目中的女神，想不到等自己長大成人也進了演藝圈，真有機會與麗莎結識、結緣，一度認為是美夢成真。不過真正相處後，才知道夢想和實際仍有不同，經過了多年的婚姻，兩人生活漸行漸遠，麗莎已經習慣遠離外界關注，傑森卻正在大紅、愛熱鬧愛玩，最後決定還是各過各的。

從傑森在結束婚姻後對於女友的選擇，可以看出「拉丁美人」是他的最愛，除了早先傳緋聞的艾莎岡薩雷是這樣的典型，在波多黎各出生的安卓亞霍娜也是，安卓小傑森12歲，過去還演出過「無間警探」、「環太平洋2：起義時刻」等片，近期在「當殺手戀愛時」要與當紅的葛倫鮑威爾大演感情對手戲。

傑森和安卓亞霍娜之間雖然有年齡的差距，看來還算搭配，而且分別演過DC與漫威漫畫改編的英雄電影，也算是兩大集團「另類結合」，照片中他們濃情蜜意無法遮掩，網友也留言寫道：「恭喜！希望你們兩個都能非常快樂。」

傑森摩莫亞在演出「水行俠」後大走紅。（路透資料照片）