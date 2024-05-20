我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICC擬逮捕內唐亞胡與哈瑪斯首領 拜登批「離譜」

7旬「租霸」華嫗遭驅逐 抓咬廝打房東 招來6警車

恢復理智了？班艾佛列克已明白和珍妮佛洛佩茲不會成功

記者蘇詠智／即時報導
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲這幾年在公眾眼前不停放閃，背後卻愈來愈不和。（路透資料照片）
班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲這幾年在公眾眼前不停放閃，背後卻愈來愈不和。（路透資料照片）

班艾佛列克珍妮佛洛佩茲的婚變危機是近日歐美娛樂圈最大話題，儘管兩人最近一次被拍到合體，班的手上有戴婚戒，且彼此都對著鏡頭露出微笑，似有意打臉要離婚的流言，可是根據「紐約郵報」八卦版引述不具名消息人士的說法，班艾佛列克已經恢復理智，心中清楚他跟珍妮佛洛佩茲的婚姻絕對沒有可能成功，過去兩年就像是一場奇異的惡夢，除了離婚之外恐怕沒有別的結局。

「紐約郵報」八卦版稱消息人士形容：「如果可以用『暫時失心瘋』作為理由去離婚，班艾佛列克會願意這麼做。」顯然對他來說，跟珍妮佛洛佩茲舊情復燃、在公眾場合不停示愛，到先後舉行兩場婚禮，都是一時愛昏頭之後的行為，經過了快兩年，他總算看清楚了現實，知道跟珍妮佛洛佩茲完全沒辦法磨合出一個兩人都接受的生活方式，就算再不願意，也只有離婚這條路。他雖然有高知名度，卻不想在眾人眼前過日子，無奈珍妮佛洛佩茲就像一隻孔雀，永遠都需要外界的關注眼神，他常常被拍到在她身旁一臉心不甘情不願，久而久之，大家都看得出他們之間有很大的問題。

在第一次與珍妮佛洛佩茲婚事未成、分手之後，班艾佛列克和珍妮佛嘉納結婚，生了3個小孩，婚姻維持了13年，與珍妮佛洛佩茲是他的第2段婚姻，卻可能兩年不到就要結束。至於珍妮佛洛佩茲，則已經是第4段婚姻，卻又恐將面臨失敗的結果。

對此，班艾佛列克與珍妮佛洛佩茲都沒有出面回應。

班艾佛列克被傳已經恢復理智，知道自己目前的婚姻不可能成功。（路透資料照片）
班艾佛列克被傳已經恢復理智，知道自己目前的婚姻不可能成功。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲永遠需要外界的關注。（路透資料照片）
珍妮佛洛佩茲永遠需要外界的關注。（路透資料照片）

珍妮佛洛佩茲 班艾佛列克

上一則

向太爆「郭碧婷3胎計畫」 向佐「1理由」暫時滿足不了

下一則

汪峰520認愛網紅女友 稱「離婚2個月後認識」…網酸：完全是無縫銜接

延伸閱讀

與章子怡離婚7個月 汪峰突認愛「小21歲新歡」否認這件事

與章子怡離婚7個月 汪峰突認愛「小21歲新歡」否認這件事
離婚迫在眉睫？珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克被抓到假笑

離婚迫在眉睫？珍妮佛洛佩茲與班艾佛列克被抓到假笑
不夠甜？ 肢體語言專家：班珍互動像朋友

不夠甜？ 肢體語言專家：班珍互動像朋友
花滑／羽生結弦105天短命婚 傳「賠本拋售」1億日幣婚房

花滑／羽生結弦105天短命婚 傳「賠本拋售」1億日幣婚房

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
馮紹峰在運動會上充當兒子的「人肉椅子」。(取材自微博)

馮紹峰母親節發「三個愛心+三朵玫瑰花」 網猜：有這個意思…

2024-05-12 22:28

超人氣

更多 >
嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私

嫁給他太苦 最不疼老婆的「3大生肖男」懶又脾氣差、還很自私
30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率

30年研究顯示 4種超級加工食品提高死亡率
伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難

伊朗失事直升機尋獲 總統萊希、外交部長罹難
又來毀經典… 「肉蒲團」女星演「新龍門客棧」 網酸：變風塵老鴇

又來毀經典… 「肉蒲團」女星演「新龍門客棧」 網酸：變風塵老鴇
共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲

共和黨顧問、CNN評論員史都華陳屍自宅門外 享年58歲