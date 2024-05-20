恢復理智了？班艾佛列克已明白和珍妮佛洛佩茲不會成功

班艾佛列克（左）與珍妮佛洛佩茲這幾年在公眾眼前不停放閃，背後卻愈來愈不和。（路透資料照片）

班艾佛列克 與珍妮佛洛佩茲 的婚變危機是近日歐美娛樂圈最大話題，儘管兩人最近一次被拍到合體，班的手上有戴婚戒，且彼此都對著鏡頭露出微笑，似有意打臉要離婚的流言，可是根據「紐約郵報」八卦版引述不具名消息人士的說法，班艾佛列克已經恢復理智，心中清楚他跟珍妮佛洛佩茲的婚姻絕對沒有可能成功，過去兩年就像是一場奇異的惡夢，除了離婚之外恐怕沒有別的結局。

「紐約郵報」八卦版稱消息人士形容：「如果可以用『暫時失心瘋』作為理由去離婚，班艾佛列克會願意這麼做。」顯然對他來說，跟珍妮佛洛佩茲舊情復燃、在公眾場合不停示愛，到先後舉行兩場婚禮，都是一時愛昏頭之後的行為，經過了快兩年，他總算看清楚了現實，知道跟珍妮佛洛佩茲完全沒辦法磨合出一個兩人都接受的生活方式，就算再不願意，也只有離婚這條路。他雖然有高知名度，卻不想在眾人眼前過日子，無奈珍妮佛洛佩茲就像一隻孔雀，永遠都需要外界的關注眼神，他常常被拍到在她身旁一臉心不甘情不願，久而久之，大家都看得出他們之間有很大的問題。

在第一次與珍妮佛洛佩茲婚事未成、分手之後，班艾佛列克和珍妮佛嘉納結婚，生了3個小孩，婚姻維持了13年，與珍妮佛洛佩茲是他的第2段婚姻，卻可能兩年不到就要結束。至於珍妮佛洛佩茲，則已經是第4段婚姻，卻又恐將面臨失敗的結果。