我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強烈太陽風暴抵達地球 北加佛利蒙可以看到極光

北加東灣沃爾瑪關閉 華人搶5折出清品

阿湯哥臉垮被酸整過頭 凱特貝琴薩駁修修臉

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯近年來長得和過去有明顯差別。（路透資料照片）
湯姆克魯斯近年來長得和過去有明顯差別。（路透資料照片）

一日是俊男美女，一輩子都不願容顏衰老鬆垮？過往演藝界不乏進行醫美來抓住青春尾巴的例子，近來即將在7月滿62歲的湯姆克魯斯（Tom Cruise），以及快51歲的凱特貝琴薩（Kate Beckinsale），都被稱「整形過度」，然而兩人的反應卻有天壤之別。

湯姆克魯斯這陣子還在倫敦忙著拍攝「不可能的任務8」（Mission: Impossible 8），但被狗仔拍到臉部五官明顯又跟幾年前很不一樣，專門報導名流八卦的「國家詢問報」直接在封面標題打上「湯姆克魯斯的臉垮了」，稱他因為醫美手術動得太多，把整張臉給弄得皮塌肉陷，讓人看了感覺很不對勁。

「國家詢問報」最新一期封面直接在標題打上「湯姆克魯斯的臉垮了」。（ 翻拍自Na...
「國家詢問報」最新一期封面直接在標題打上「湯姆克魯斯的臉垮了」。（ 翻拍自National Enquirer）

「國家詢問報」揭露湯姆克魯斯由於臉部填充物流失，整張臉開始垮下來，他想再動手術挽救局面，身旁人們卻求他不要再在臉上開刀，勸他接受人到了一定年紀外表就是會變老，與其弄到很不自然，不如優雅老去，可惜他的心意很難因大家勸說而變卦。

英倫「美魔女」凱特貝琴薩可就完全不一樣，她早先為了不明原因進醫院一段時間，近日才又出來跑活動，各方稱她是去整形，她堅稱臉上從未動過手腳，砲轟根本是霸凌，而且這種「陰謀論」已經講太多到令人很厭倦。

她最氣的是大家以為她怕老，但其實她的父親才31歲就心臟病發作早逝，她這輩子最怕跟父親走上同樣的命運，要變老反而並不令她恐懼。

凱特貝琴薩堅稱臉上從未動過手腳。(路透資料照片)
凱特貝琴薩堅稱臉上從未動過手腳。(路透資料照片)

湯姆克魯斯 凱特 心臟病

上一則

詐騙廣告盯上劉德華 讓他2個月6千萬美元飛了

下一則

潘瑋柏胖到脖子消失 謝金燕瘦出腋下黑洞

延伸閱讀

湯姆克魯斯被批整過度臉垮掉 美魔女反嗆無整形遭霸凌

湯姆克魯斯被批整過度臉垮掉 美魔女反嗆無整形遭霸凌
阿湯哥五官垮了？ 八卦雜誌：「修修臉」過頭

阿湯哥五官垮了？ 八卦雜誌：「修修臉」過頭
湯姆克魯斯顏值崩壞？粉絲懷疑「修修臉」五官快垮掉

湯姆克魯斯顏值崩壞？粉絲懷疑「修修臉」五官快垮掉
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
宋慧喬擔任百想視后頒獎人，看起來心情不錯。圖／摘自JTBC

百想60／離婚5年終於同台了 宋慧喬、宋仲基反應曝光

2024-05-07 08:39
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
鍾鎮濤（右）和長子鍾嘉浚最新合照引起網友不同觀感。圖／摘自IG

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

2024-05-05 10:56
陳百祥過去演「唐伯虎點秋香」，以諧星身份走紅。（取材自微博）

「唐伯虎點秋香」一戰成名 74歲港星自爆患「不治之症」

2024-05-08 08:00
鄧超自爆被老婆孫儷趕出家門，讓不少網友好奇。(取材自微博)

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

2024-05-04 21:34

超人氣

更多 >
郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤

郵輪公司前員工告訴你 老練郵輪玩家不會犯6種錯誤
110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物

110歲日裔人瑞分享長壽秘訣 她每天吃這食物
現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普

現身佛州海湖莊園晚宴 馮德倫一句話問倒川普
Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光

Jennie砸370萬住首爾富人區 全數現金支付超美內裝曝光
美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報

美國可見「極光」...太陽磁暴衝擊地球 20年來首發警報