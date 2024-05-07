芙蕾雅「猩球4」崩壞...從頭到腳都超髒 像100年沒洗衣服
曾在影集「獵魔士」演出的英國女星芙蕾雅艾倫（Freya Allan），在「猩球崛起：王國誕生」（Kingdom of the Planet of the Apes）中詮釋被諾亞拯救的人類。雖然她被導演威斯柏（Wes Ball）形容是很美的女人，但她卻得從頭到尾蓬頭垢面，芙蕾雅艾倫說：「我看起來像是一百年沒洗過衣服了，而且劇本裡沒有太多這個女人的背景，所以一開始對我來說最重要的事就是弄清楚她到底是誰，以及如何走到今天這一步的。」因為她充滿謎團，也代表已經消逝的人類世界，所以她的角色至關重要。
而男星歐文提格（Owen Teague）在「猩球崛起：王國誕生」中則詮釋猩猩諾亞，他在拍攝該片前，就前往佛羅里達的黑猩猩保護區，雖然他的任務是藉著觀察了解猩猩的動作和個性，以便詮釋起來更有說服力，但歐文提格說他度過了一段美妙的時光，「我在那裡待了一周的時間，白天幫忙修修柵欄之類的雜活，晚上就跟猩猩玩在一起」。
不過，要完美扮演猩猩不是每天一起玩這麼簡單，歐文提格在訪問時透露，在訓練開始前，他有很嚴重的危機感，甚至開始懷疑人生，一直到上了6週的「人猿學校」他才逐漸找到當猩猩的節奏。歐文提格受訪時透露：「我們有個動作指導老師，他讓我們先從鍛鍊體力開始，因為扮演猩猩絕對是非常費體力的工作。然後我們會進行大量的即興表演，剛開始演員們會坐在一起像猩猩一樣傳遞皮球，然後在房間裡互相追逐、盪來盪去！」
除了歐文提格外，曾演出「X戰警：金剛狼」及「鋼鐵擂台」等片的凱文杜蘭（Kevin Durand），則在「猩球崛起：王國誕生」中扮演猩猩族的暴君領袖。電影劇情敘述在凱撒統治猿人三百年後，人類女子和猩猩諾亞聯手對付殘暴猿族首領，因為首領不但奴役了一群猩猩，還扭曲了傳奇凱撒的教義。對於自己詮釋的角色，凱文杜蘭有話要說，「是智人還是猩猩，顯然他站在猩猩這邊，所以他願意做任何事、採取任何必要手段，以確保猩猩的未來。」另外，電影「猩球崛起：王國誕生」將於5月8日搶先全美在台上映。
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