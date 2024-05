芙蕾雅「猩球4」崩壞...從頭到腳都超髒 像100年沒洗衣服

芙蕾雅艾倫身為人類,又掌握許多秘密,成為全片最關鍵所在。(圖/20世紀影業提供)

曾在影集「獵魔士」演出的英國女星芙蕾雅艾倫(Freya Allan),在「猩球崛起:王國誕生」(Kingdom of the Planet of the Apes)中詮釋被諾亞拯救的人類。雖然她被導演威斯柏(Wes Ball)形容是很美的女人,但她卻得從頭到尾蓬頭垢面,芙蕾雅艾倫說:「我看起來像是一百年沒洗過衣服了,而且劇本裡沒有太多這個女人的背景,所以一開始對我來說最重要的事就是弄清楚她到底是誰,以及如何走到今天這一步的。」因為她充滿謎團,也代表已經消逝的人類世界,所以她的角色至關重要。

而男星歐文提格(Owen Teague)在「猩球崛起:王國誕生」中則詮釋猩猩諾亞,他在拍攝該片前,就前往佛羅里達的黑猩猩保護區,雖然他的任務是藉著觀察了解猩猩的動作和個性,以便詮釋起來更有說服力,但歐文提格說他度過了一段美妙的時光,「我在那裡待了一周的時間,白天幫忙修修柵欄之類的雜活,晚上就跟猩猩玩在一起」。

不過,要完美扮演猩猩不是每天一起玩這麼簡單,歐文提格在訪問時透露,在訓練開始前,他有很嚴重的危機感,甚至開始懷疑人生,一直到上了6週的「人猿學校」他才逐漸找到當猩猩的節奏。歐文提格受訪時透露:「我們有個動作指導老師,他讓我們先從鍛鍊體力開始,因為扮演猩猩絕對是非常費體力的工作。然後我們會進行大量的即興表演,剛開始演員們會坐在一起像猩猩一樣傳遞皮球,然後在房間裡互相追逐、盪來盪去!」