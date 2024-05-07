「捍衛戰警3」有望？基努、珊卓承諾：死前一定再合作

「捍衛戰警」基努李維（左）和珊卓布拉克的搭配，至今仍令觀眾難忘。（取材自IMDb）

曾經轟動全球、並把基努李維 （Keanu Reeves）和珊卓布拉克（Sandra Bullock）一起推上A級紅星寶座的「捍衛戰警」（Speed），即將邁進30周年，兩人近日在podcast節目訪問中也互相承諾，在彼此離開人世之前，一定要再度合演新片。

影壇捧出過不少經典的「銀幕情侶」組合，基努李維和珊卓布拉克卻是非常特殊：他們引起觀眾注意的並非文藝片中的配對，而是在動作片裡冒出小小的浪漫火花，光這樣已令粉絲著迷。

後來他們再攜手奇幻愛情片「跳越時空的情書」（The Lake House），因為分飾不同時間𥚃的男女，也是大半場都各演各的、沒有碰在一起。雖然「捍衛戰警」拍了續集，可是基努李維對劇本有意見、沒有接，換人頂替之後，果然票房和口碑雙告失利。

然而多年之後的現在，基努李維願意再主演「捍衛戰警3」，認為若是珊卓和他再一起合作，一定能漂亮出擊。珊卓也認同：「我想在我離開這個星球之前，我們一定要在銀幕前一起拍一些什麼，也許是我們坐在輪椅𥚃，或是拄著拐杖，還是在迪士尼 樂園裡一起騎速可達？」