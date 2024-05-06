我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

日經亞洲專訪 蘇利文：TikTok歸美所有很合理

劉嘉玲大爆夫妻祕辛… 自揭曾和梁朝偉酒後吵架 差點打起來

英國演員伯納希爾79歲辭世 曾演鐵達尼號船長

娛樂新聞組／綜合報導
伯納希爾曾在經典電影「鐵達尼號」和「魔戒三部曲」中演出。（美聯社）
伯納希爾曾在經典電影「鐵達尼號」和「魔戒三部曲」中演出。（美聯社）

英國男演員伯納希爾（Bernard Hill）的經紀人宣布，伯納希爾5日辭世，享壽79歲。他以在經典電影「鐵達尼號」（Titanic）和「魔戒三部曲」（The Lord of the Rings）中的演出最為人熟知。

中央社引述法新社報導，伯納希爾在1997年上映的史詩浪漫災難電影「鐵達尼號」中飾演船長史密斯（Edward Smith），並在彼得傑克森（Peter Jackson）執導的「魔戒」三部曲中飾演洛汗國王（King of Rohan）希優頓（Theoden）而享譽全球。

經紀人柯爾遜（Lou Coulson）向英國媒體證實，伯納希爾於5日凌晨去世。

伯納希爾生涯早期曾經演出1982年在英國廣播公司（BBC）播出、廣受好評的連續劇「黑幫男孩」（Boys from the Blackstuff）。該劇榮獲諸多獎項，迄今仍被評為英國影集典範。

英國廣播公司第一台（BBC One）5日晚播出影集「夜警先鋒」（The Responder）第2季的內容正好是伯納希爾回歸電視螢光幕的新作。

上一則

韓劇「背著善宰跑」深情狂吻1分鐘 邊佑錫粉絲暴增200萬

下一則

作畫44年 白嘉莉獲榮譽文藝獎章

延伸閱讀

變裝皇后妮妃雅倫敦夜店表演「追追追」 嗨翻全場

變裝皇后妮妃雅倫敦夜店表演「追追追」 嗨翻全場
出演魔戒、鐵達尼號船長 英演員伯納希爾79歲辭世

出演魔戒、鐵達尼號船長 英演員伯納希爾79歲辭世
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？
電影世界／奧斯卡影后揭黑函真相 「邪惡信件」嬉笑怒罵舊社會

電影世界／奧斯卡影后揭黑函真相 「邪惡信件」嬉笑怒罵舊社會

熱門新聞

余祥銓來錄影一臉無奈。(記者王聰賢／攝影)

余苑綺留千萬遺產 陳鑒鋌而走險「連烤肉錢都伸手要」

2024-05-03 11:52
沈文程（左）在台北開唱，與新人歌手麗小花合唱情歌。(大大娛樂提供)

68歲沈文程找回40年前打工女孩 情牽忘年之交

2024-05-03 01:30
「2046」4K修復版於CATCHPLAY+影音平台獨家上架。圖／CATCHPLAY+提供

梁朝偉激吻鞏俐35秒40次 畫面竟讓粉絲心痛到失眠

2024-04-30 13:05
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
鄧超自爆被老婆孫儷趕出家門，讓不少網友好奇。(取材自微博)

模範夫妻翻車？鄧超被孫儷趕出家門 只因他做了「這件事」…

2024-05-04 21:34

超人氣

更多 >
旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救

旱鴨子醫學生遭惡作劇推下岸 溺水近20分鐘無人營救
鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學

鍾鎮濤父子合照引網友熱議：遺傳真是玄學
華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？

華婦入境洛杉磯被關「小黑屋」 因缺這份文件？
當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車

當小三被羞辱？蘇州女子全裸被綁橋上 官方闢謠翻車
威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？

威廉、凱特願意考慮和哈利、梅根和解 有不得已苦衷？