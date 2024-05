迪士尼去年慘賠至少6億元 「驚奇隊長2」奪虧錢冠軍

「驚奇隊長2」是2023年最虧錢的大片,賠了超過2億美元。(取材自IMDb)

儘管2023年已經過去快5個多月,關於各大電影公司在2023年票房得失的成績單,近期才有詳細分析,根據Deadline網站的評估,去年最慘烈的莫過於曾經長期穩坐冠軍的迪士尼 ,不但最賠錢的5部賣座炸彈它們就占了4部,而且每一部都賠了至少上億美元,4部總共賠超過6億美元,而虧了2億3700萬美元的「驚奇隊長2」(The Marvels)不幸成了2023年最賠錢的大片。

昔日迪士尼曾經握有自家和皮克斯的動畫大片、漫威 英雄系列、「星際大戰」(Star Wars)等超人氣賣座金雞母,長年收入居好萊塢重要片商之冠,然而物極必反,新冠肺炎疫情爆發後,迪士尼的光環逐漸褪色,接連一堆被看好會狂賣的大片不僅反應不如預期,還意外的慘敗,外界都不敢相信。

「星願」的賣座成績並不理想,也賠了超過1億美元。(取材自IMDb)

「閃電俠」是2023年最虧錢大片亞軍,男主角負面行為太多影響票房。(取材自IMDb)

去年迪士尼大體系內的各大單位幾乎都貢獻了一部超級虧錢電影,除了皮克斯「元素方城市」(Elemental)勉強小賺,漫威的「驚奇隊長2」虧損超過2億美元最為慘烈,接著「印第安納瓊斯:命運輪盤」(Indiana Jones and the Dial of Destiny)虧1億4300萬美元,迪士尼動畫百年紀念作「星願」(Wish)則賠了1億3100萬美元,從迪士尼樂園遊戲「鬼屋」第2度改編成電影的「幽靈公館」(Haunted Mansion)也賠了1億1700萬美元,分別在年度最虧錢大片排行榜上占了第1、3、4、5名,只有第2名的「閃電俠」(The Flash)虧1億5500萬美元,是DC漫畫改編的影片、華納發行。

以往迪士尼最慘曾經有過連兩年因為「異星戰場:強卡特戰記」(John Carter)和「獨行俠」(The Lone Ranger)分別虧了超過2億美元和接近2億美元,那時已經被各方唱衰過一陣子,2023年再創慘烈新紀錄,而且是連過往超級熱賣的漫威英雄片都能夠慘敗到無與倫比,更令外界詫異。「驚奇隊長2」已經為了女主角布麗拉森(Brie Larson)鮮明的女權主義者立場得罪廣大的男性漫畫粉絲,特別加入另外兩個女性要角,來平衡戲分,免得觀眾一看到布麗就不願花錢進戲院,還找來南韓偶像朴敘俊客串,增加對亞裔 觀眾的吸引力,不料依然賠累慘重,甚至在北美創下漫威史上最低票房紀錄,連1億美元都不到。

而「星願」雖然不是最虧錢的前3名,由於有迪士尼動畫慶祝百年的特殊意義,這樣的票房成績也絕對不能過關。