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小甜甜和老爸官司戰結束「取得完全自由」 卻遭諷像輸家

記者蘇詠智／即時報導
布蘭妮花了大錢，終於和父親取得協議，從此完全自由。（路透資料照片）
布蘭妮花了大錢，終於和父親取得協議，從此完全自由。（路透資料照片）

從走紅之後人生就經歷過許多戲劇化轉變的「小甜甜」布蘭妮，最為人熟知的就是一度因為在公開場合言行失控，被法庭判定由父親傑米監管所有財產與生活，從此她賺進來的每一分錢想怎麼花，都必須經過他的同意，她的人生再也不能由自己做主，她還公開控訴過想要生小孩卻被他強行在身體裝避孕器，免得身懷六甲沒辦法履行他早就簽訂的演出合約。

之後在粉絲的強大聲援下，於2021年的11月終止了這項監管，拿回自主權，只是她和傑米之間的法庭糾紛還未結束，直到近日她的律師團隊宣告，雙方之間已經協調好所有的條件，布蘭妮此後是百分之百的自由，再也不用為此繼續與父親對簿公堂，她可以遠離一切的官非，也沒人能再逼迫她或是威脅她的自主權。

然而根據專門報導名流八卦的TMZ，自由的代價卻不便宜，布蘭妮這幾年官司打下來，要付出的律師費用已經不止400萬美元，在傑米與她律師這方的和解條件之中，她還需要付傑米的律師費，起碼也在200萬美元，傑米完全不用給她半毛錢。

因而TMZ譏諷「傑米看起來才像是這場官司戰中的大贏家」，不過布蘭妮的律師表示她很滿意此後再也不用上法庭爭權利，很開心這個結果。

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