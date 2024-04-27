「蜘蛛人」情侶湯姆霍蘭德、辛蒂亞 被爆已談婚論嫁

湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞被傳已經談論過婚事。（路透資料照片）

已經兩年多沒在銀幕上合體的「蜘蛛人 」(Spider Man)情侶檔湯姆霍蘭德(Tom Holland)與辛蒂亞(Zendaya)，最近前者忙著排練舞台劇 「羅密歐與茱麗葉」(Romeo and Juliet)，後者則為新片「挑戰者」(Challengers)要上映而各地跑宣傳，幾乎也不太有空約會，但彼此的感情並未生變。「時人」更稱，有不具名消息來源透露，他們已經討論過婚事，且爆料者還強調這是事實。

湯姆霍蘭德一連主演了三集「蜘蛛人」，和辛蒂亞片中關係也從好友到變成情侶。可是在「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)的最後，兩人因故變得宛如陌生人，情侶關係也不復存。戲外他們倒是一直都很甜蜜，就算辛蒂亞當紅搶手、身旁圍繞的都是帥氣小生，在她眼中還是沒有人比湯姆更可愛。眼看他們感情如此穩定，下一步當然是往結婚為目標邁進，只是彼此都很忙、且都把工作看的很重要，恐怕在戲約償清之前，還不一定會真的結婚。