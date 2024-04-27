「蜘蛛人」情侶湯姆霍蘭德、辛蒂亞 被爆已談婚論嫁
已經兩年多沒在銀幕上合體的「蜘蛛人」(Spider Man)情侶檔湯姆霍蘭德(Tom Holland)與辛蒂亞(Zendaya)，最近前者忙著排練舞台劇「羅密歐與茱麗葉」(Romeo and Juliet)，後者則為新片「挑戰者」(Challengers)要上映而各地跑宣傳，幾乎也不太有空約會，但彼此的感情並未生變。「時人」更稱，有不具名消息來源透露，他們已經討論過婚事，且爆料者還強調這是事實。
湯姆霍蘭德一連主演了三集「蜘蛛人」，和辛蒂亞片中關係也從好友到變成情侶。可是在「蜘蛛人：無家日」(Spider-Man: No Way Home)的最後，兩人因故變得宛如陌生人，情侶關係也不復存。戲外他們倒是一直都很甜蜜，就算辛蒂亞當紅搶手、身旁圍繞的都是帥氣小生，在她眼中還是沒有人比湯姆更可愛。眼看他們感情如此穩定，下一步當然是往結婚為目標邁進，只是彼此都很忙、且都把工作看的很重要，恐怕在戲約償清之前，還不一定會真的結婚。
有趣的是，「蜘蛛人」系列前後出了三代男女主角組合，除了首代陶比麥奎爾(Tobey Maguire)與克絲汀鄧斯特( Kirsten Dunst )是被傳疑似假戲真做、沒有真的承認外，第二代安德魯加菲(Andrew Garfield)與艾瑪史東(Emma Stone)、現在的湯姆霍蘭德與辛蒂亞都成了公開的情侶檔。安德魯和艾瑪最後仍無緣走上紅毯，不知湯姆與辛蒂亞的運氣是否更好一些？對此，他們到目前為止都尚無回應。
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