我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

谷歌財務長 售出巴洛阿圖2豪宅「所賺」不多

布林肯抵上海首日 夜遊豫園大啖南翔小籠包、看CBA

凱莉詹納有了？「甜茶」才傳想婚竟爆要當爸

記者陳建嘉／綜合報導
提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。(取材自Instagram)
提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。(取材自Instagram)

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）日前主演史詩鉅作「沙丘：第二部」Dune: Part Two）全球票房熱賣，即將突破7億美元大關，而他戲外也與「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納（Kylie Jenner）熱戀中，日前才傳出兩人想要結婚，沒想到近期又爆出猛料，喜劇演員丹尼爾杜殊（Daniel Tosh）在自己的播客節目爆料，提到自己從一名拍攝「卡戴珊家族真人秀」的工作人員聽到，凱莉已經懷孕，「這顯然再度發生了，凱莉又懷了提摩西的兒子，這真的是重磅消息」。

由於凱莉在今年初的金球獎之後就鮮少出席公開活動，而她先前出席家族長輩的告別式時，被目擊穿著一件黑色大毛衣，也沒有化妝，更讓傳言不脛而走。

可惜的是，TMZ很快就證實這是假消息，提到該名爆料者指出是在雜貨店目睹一切，但事實上最新一季的「卡戴珊真人秀」並未在任何一間雜貨店取景，凱莉也沒有懷孕，並指出在3月下旬才被拍到喝酒，這表明她並沒有懷孕，「丹尼爾杜殊編造這個故事，只是為了吸引大家聽他的播客節目」。

不過兩人感情依舊深厚，日前「卡戴珊家族」大家長克莉絲詹納（Kris Jenner）接受訪問，提到兩個女兒金、坎達兒沒有結婚計畫，立刻讓眾多粉絲猜測，難道小妹凱莉詹納計畫想與甜茶結婚？讓外界相當好奇。

金球獎

上一則

二婚9年仍被秦昊迷倒 伊能靜：拍戲回來都帥我一臉

下一則

61歲關之琳不吃生冷、拒咖啡因 現身獲讚顏值天花板

延伸閱讀

「甜茶」驚傳當爸？喜劇演員爆料「他女友懷孕了」

「甜茶」驚傳當爸？喜劇演員爆料「他女友懷孕了」
「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？
「哈利波特」家族為跨性別者內訌 JK羅琳：不接受道歉

「哈利波特」家族為跨性別者內訌 JK羅琳：不接受道歉
JK羅琳和哈利、妙麗徹底翻臉 放話「不會原諒」

JK羅琳和哈利、妙麗徹底翻臉 放話「不會原諒」

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25
周治平(左起)、殷正洋、于台煙、施孝榮、金智娟、葉歡、陳艾湄、羅吉鎮齊聚開唱。記者余承翰／攝影

55歲玉女歌手要當奶奶了 現在變這樣

2024-04-22 16:08
哈利與梅根據傳被英王后卡蜜拉抓到他們安排在皇室內的眼線。(摘自Globe)

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

2024-04-23 11:43

超人氣

更多 >
廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現

廁所有「怪物」？夫妻整理新家 馬桶後有驚人發現
「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆

「香江第一美人」保養祕方奏效 61歲樣貌令人讚嘆
「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉

「X你的」紐約市長亞當斯搭機遭狂罵 淺笑變垮臉
兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年

兩外孫患罕見病 華裔祖母不離不棄20年
川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立

川普改造了最高法院未獲偏袒 大法官：保持獨立