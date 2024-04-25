凱莉詹納有了？「甜茶」才傳想婚竟爆要當爸

提摩西查勒梅與女友「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納正熱戀中。(取材自Instagram)

「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet）日前主演史詩鉅作「沙丘：第二部」Dune: Part Two）全球票房熱賣，即將突破7億美元大關，而他戲外也與「卡戴珊家族」小妹凱莉詹納（Kylie Jenner）熱戀中，日前才傳出兩人想要結婚，沒想到近期又爆出猛料，喜劇演員丹尼爾杜殊（Daniel Tosh）在自己的播客節目爆料，提到自己從一名拍攝「卡戴珊家族真人秀」的工作人員聽到，凱莉已經懷孕，「這顯然再度發生了，凱莉又懷了提摩西的兒子，這真的是重磅消息」。

由於凱莉在今年初的金球獎 之後就鮮少出席公開活動，而她先前出席家族長輩的告別式時，被目擊穿著一件黑色大毛衣，也沒有化妝，更讓傳言不脛而走。

可惜的是，TMZ很快就證實這是假消息，提到該名爆料者指出是在雜貨店目睹一切，但事實上最新一季的「卡戴珊真人秀」並未在任何一間雜貨店取景，凱莉也沒有懷孕，並指出在3月下旬才被拍到喝酒，這表明她並沒有懷孕，「丹尼爾杜殊編造這個故事，只是為了吸引大家聽他的播客節目」。

不過兩人感情依舊深厚，日前「卡戴珊家族」大家長克莉絲詹納（Kris Jenner）接受訪問，提到兩個女兒金、坎達兒沒有結婚計畫，立刻讓眾多粉絲猜測，難道小妹凱莉詹納計畫想與甜茶結婚？讓外界相當好奇。