選角被要求親熱10男星 安海瑟薇：噁心

安海瑟薇自曝曾被要求和10名不同的男星親熱，來看跟誰對戲最有化學作用。(歐新社資料照片)

歐美演藝界在「#Me Too」風暴後，風氣有所革新，某些讓人心裡不舒服但在過去卻「習以為常」的作法都大幅修正。安海瑟薇（Anne Hathaway）近日在訪問中就透露，曾經在一部片的選角過程中，被要求和10名不同的男星接連親熱，只為了看跟誰對戲最有效果，她雖不便拒絕，卻覺得很噁心。

好萊塢 新片在敲定男女主角時，多半會經過默契測試，選擇對戲最有火花的一組。安海瑟薇提到那一次讓她不舒服的選角過程，「他們告訴我，今天會有10個男生來跟妳試戲，可以跟他們每一個人都親熱，妳不會很興奮嗎？」她心裡卻是這麼想：「我是有病嗎？因為我一點都不興奮。我覺得聽來蠻噁心的，可是我當時還很年輕，很怕被認為『難搞』而失去所有機會，只好裝作很期待，然後照著配合。」劇組希望他們親熱到什麼程度？媒體報導，至少親吻是免不了的。

安海瑟薇表示，當時演藝圈都不認為這有什麼，沒有人對她有惡意或是想整她，大家只是不覺得有哪裡不妥，還好現在情況真的變好很多。她在新片挑選男主角的默契測試，只需要他們裝作是在共進晚餐或是一起逛街後，男生放自己喜愛的歌，設法邀到她共舞。