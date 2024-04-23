艾倫不做談話秀 靠「拯救大猩猩」回到幕前

艾倫狄珍妮絲（右）收到妻子波霞獻上的特殊慶生禮物。（圖／動物星球提供）

曾經是全美觀眾最愛主持人的艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres），由於在新冠肺炎疫情 期間被揭露勢利眼、難相處、製造有害工作環境等一堆難堪真相，弄得談話秀收視跌谷底，終於決定收攤。經過了一陣子在觀眾眼前消失的日子，她希望讓各方看到她的轉變，剛好她的另一半波霞（Boscia Di Rossi），打算在她滿65歲的時刻送給她一個有意義的大禮：盧安達的大猩猩保育計畫。動物星球頻道4月22日播出「艾倫狄珍妮拯救大猩猩」這個特別節目，讓觀眾看到不一樣的艾倫。

艾倫過去曾多次公開表示，最希望能訪問的對象是致力於研究大猩猩的已故動物學家黛安佛西，黛安以一己之力獨自保護數百隻山地大猩猩，卻不幸遭到謀害，生平被拍成電影「迷霧森林十八年」（Gorillas in the Mist），扮演她的雪歌妮薇佛（Sigourney Weaver）還曾入圍奧斯卡 最佳女主角。

在黛安去世後，留下以她為名的基金會靠著微薄的資源努力保護瀕臨絕種的巨獸，波霞決定讓艾倫能與偶像一同實現夢想，建造一座園區繼承黛安生前未竟的心願，成為山地大猩猩永遠的安樂家園。

在「艾倫狄珍妮拯救大猩猩」，艾倫不再只是講著輕鬆的笑話，而是真的為大猩猩的未來而努力，這是她過去少見的一面，或者可以讓觀眾對她建立新的印象。

波霞希望透過這份符合艾倫核心理念的大禮，延續其無遠弗屆的影響力。選定目標後波霞隨即展開募款活動，並著手成立基金會，以及在火山國家公園山麓興建占地數英畝的園區等相關事宜。