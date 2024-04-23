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基努李維30年人氣依舊 金凱瑞不再是喜劇天王

記者蘇詠智／綜合報導
基努李維在「捍衛戰警」的帥氣征服全球觀眾。（取材自IMDb）
基努李維在「捍衛戰警」的帥氣征服全球觀眾。（取材自IMDb）

時光飛逝，曾在戲院前出現購票長龍的「捍衛戰警」（Speed）、「獅子王」（The Lion King）與「魔鬼大帝：真實謊言」（True Lies）等名片，今年都滿30周年，當初主角都因片子大賣而身價暴漲，可是30年後的現在，似乎只有基努李維（Keanu Reeves）受到的愛戴有增無減，連最近八卦雜誌傳他有可能和女友完婚，都成了封面焦點。

30年前的基努李維本來只是前途看好的青春偶像，因為緊張刺激的「捍衛戰警」在全球各地叫好叫座，成了當年暑假檔最耀眼的票房巨星之一，影壇地位N級跳。30年之間，基努李維再以「駭客任務」（The Matrix）、「捍衛任務」（John Wick）系列數度翻紅，平實的性格備受網友喜愛，除了幕前演出邀約不斷，近期還要在「音速小子3」（Sonic the Hedgehog 3）為新角色配音。有趣的是，片中另一焦點，就是同樣30年前躍登一線紅星的金凱瑞（Jim Carrey）。

金凱瑞近年來在幕前較無以前活躍。（路透資料照片）
金凱瑞近年來在幕前較無以前活躍。（路透資料照片）

加拿大出身的金凱瑞，儘管早在「佩姬蘇要出嫁」（Peggy Sue Got Married）等片亮相，始終沒成氣候，直到在「王牌威龍」（Ace Ventura: Pet Detective）演個梳飛機頭的寵物警探，誇張耍寶風格才受到老美觀眾喜愛，連奪數周賣座冠軍。30年之後，金凱瑞聲勢已過巔峰，不再是最當紅的喜劇天王，近期較知名作品只有電玩改編的「音速小子」系列，他也透露過想息影。

「阿甘正傳」是湯姆漢克斯票房最出色也獲奧斯卡影帝的代表作。（取材自IMDb）
「阿甘正傳」是湯姆漢克斯票房最出色也獲奧斯卡影帝的代表作。（取材自IMDb）

昔日氣勢如日中天的阿諾史瓦辛格（Arnold Schwarzenegger），「魔鬼大帝：真實謊言」既有笑料又有大場面動作戲，他和扮演妻子的潔美李寇蒂斯（Jamie Lee Curtis）交情始終不錯，不同於潔美李成了小金人得主，阿諾則是從大銀幕轉進小螢幕，年過70還在拍動作片。

此外，迪士尼「獅子王」、美國賣座不算好的「刺激1995」（The Shawshank Redemption）、湯姆漢克斯Tom Hanks代表作「阿甘正傳」（Forrest Gump）等，今年也都滿30周年，不管那時反應如何，今日都是影迷推崇的經典。

「魔鬼大帝：真實謊言」阿諾史瓦辛格（左）與潔美李寇蒂斯始終維持不錯交情。（路透資...
「魔鬼大帝：真實謊言」阿諾史瓦辛格（左）與潔美李寇蒂斯始終維持不錯交情。（路透資料照片）

基努李維 迪士尼 加拿大

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