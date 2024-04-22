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湯姆克魯斯在貝嫂壽宴跳霹靂舞秀劈腿 比女兒生日還嗨

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯對於交情好的朋友與感情疏離的女兒，態度明顯不同。（路透資料照片）
湯姆克魯斯對於交情好的朋友與感情疏離的女兒，態度明顯不同。（路透資料照片）

超級巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)的行事作風果然和一般人都不同，他的唯一親生女兒蘇蕊(Suri Cruise)18歲生日好像完全不關他的事，反而選擇在英國昔日「足球金童」大衛貝克漢(David Beckham)的妻子維多莉亞(Victoria Beckham)50歲生日派對上出現，而且還不只是人到、寒暄幾句而已，他在眾人眼前大跳霹靂舞、秀出劈腿的功夫，把現場氣氛炒得非常嗨，就算場子裡不乏其他名人，貴為影壇天王的阿湯，這麼賣力表現，讓大家都看到目瞪口呆。

根據「紐約郵報」八卦版的報導，湯姆克魯斯在維多莉亞貝克漢的生日派對上搶盡鋒頭，不只是因為他的地位非凡，還因為他的熱情投入，當看到近年在銀幕上鮮少熱舞的他跳得如此賣力，很難不為他折服。再想到他竟然是為了娛樂圈友人慶生都可以做到這樣，反而自己的女兒成年這種對一般來說人來說很重要的時刻，他居然看似毫不理會，就更讓人覺得詫異。

不過「紐約郵報」八卦版也稱，貝克漢夫婦把湯姆克魯斯看得很重要，在他們兩人的鄉間別墅裡，擺了30多張跟湯姆克魯斯的合照，他對他們來說不只是朋友，更是偶像。相較之下，蘇蕊與阿湯已經多年沒見面，父女關係被形容成「幾乎不存在」，也難怪阿湯努要讓維多莉亞的生日會來賓們都開心，卻連一句公開的「生日快樂」都不肯對蘇蕊說。

湯姆克魯斯（左）不但出席維多莉亞貝克漢（中）的半百生日派對，還大跳霹靂舞。(取材...
湯姆克魯斯（左）不但出席維多莉亞貝克漢（中）的半百生日派對，還大跳霹靂舞。(取材自Instagram)
蘇蕊克魯斯（中）和父親好幾年沒見面，彼此之間幾乎沒啥關係。（路透資料照片）
蘇蕊克魯斯（中）和父親好幾年沒見面，彼此之間幾乎沒啥關係。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 足球

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