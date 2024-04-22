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阿湯缺席女兒18歲生日 卻為貝嫂慶生

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯(左)缺席女兒的18歲生日，卻為貝克漢太座維多莉亞(中)慶生。(取材自Instagram)
湯姆克魯斯(左)缺席女兒的18歲生日，卻為貝克漢太座維多莉亞(中)慶生。(取材自Instagram)

湯姆克魯斯(Tom Cruise)和親生女兒蘇蕊(Suri Cruise)從親密到幾乎如同陌生人，為他的傳奇影藝生涯再添話題。蘇蕊剛過去的18歲生日，湯姆克魯斯並沒有參與的跡象，不僅前一天還在倫敦拍攝「不可能的任務8」(Mission: Impossible 8)，蘇蕊生日當天被拍到與友人在下雨的紐約逛街、開心聊天，也沒有父親的陪伴，但她臉上看來並無不悅。各方以為阿湯不過是繼續「工作第一、其他都可以放在後面」的一貫原則，沒想到他還真有空去為人慶生，卻不是為了自己的骨肉，而是曾經交情很好的「足球金童」大衛貝克漢(David Beckham)太座維多莉亞(Victoria Beckham)的50歲壽誕。

號稱「英國除了皇室以外第二家族」的貝克漢一家，為了家中真正的主事者維多莉亞歡慶半百，排場絕對不能少，維多莉亞之前所屬的「辣妹合唱團」(Spice Girls)團員全部到齊之餘，也邀來湯姆克魯斯、伊娃隆格莉亞(Eva Longoria)等大牌嘉賓，場面冠蓋雲集。

湯姆克魯斯自從和蘇蕊的母親凱蒂荷姆斯(Katie Holmes)離婚後，只有剛開始兩、三年有跟女兒見面，現在已是多年沒有重聚，「紐約郵報」八卦版稱他雖然離婚時談妥、該付的生活費都有照付，父女之間卻等於「幾乎沒有關係」，久而久之蘇蕊也已經習慣。只是蘇蕊還是小baby時，阿湯走到哪兒就把她帶到哪兒，現在他卻寧可去幫曾經被傳「失和」的貝克漢家站台，還是令外界看了有些難以相信。

湯姆克魯斯 足球 荷姆斯

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