泰勒絲新歌諷前男友？喬歐文粉絲反嗆她：操弄人心的怪胎

泰勒絲新專輯又再曝過去戀情蛛絲馬跡，引起話題。（路透資料照片）

樂壇女王泰勒絲 （Taylor Swift）就是愛拿過往的戀情做為歌詞的內容，使得最新專輯「折磨詩人俱樂部」（The Tortured Poets Department）推出沒兩天就已成為最熱門的話題，在音樂平台上也超級發燒。各方關注她這回又爆了什麼前男友的料，拿歌詞仔細推敲，發現她去年先後選擇分手的喬歐文（Joe Alwyn）、馬蒂希利（Matty Healy）疑似都被寫進歌裡，向來護主心切、攻擊性甚強的瘋狂粉絲，馬上圍剿和她談了六年戀愛還沒要娶她的喬歐文，逼得喬歐文只好關掉社群網站 留言功能圖個清靜，但他的支持者才不願忍氣吞聲，反過來砲轟泰勒絲才是那個在背後操弄一切的怪胎。

泰勒絲的新專輯中一首歌曲「So Long, London」，被推測在講她和喬歐文之間的過去，歌詞暗示她想嫁給他，而彼此之間的關係卻因為他的憂鬱症 而陷入掙扎。打從去年泰勒絲宣告和喬歐文六年戀情破局，她的瘋狂粉絲就很高調表示對他的反感，逼到讓他關掉網站上的留言功能。

可是有人發出不平之鳴：「不確定為什麼喬歐文這麼被討厭，當他犯下最惡劣的罪行只不過是不夠有才華、沒有得到工作，憂鬱，我相信你們有很多人都懂得這種掙扎。」還有人諷刺道：「我其實為了喬歐文被揭露最惡劣的罪只不過是憂鬱症，而深深的著迷呀。」有人怒道：「要是喬歐文被揭露什麼糟糕事也沒做，只不過就是太憂鬱沒辦法娶她，你們很多人都該為了這一年來一堆傳聞、揣測而騷擾他道歉。」