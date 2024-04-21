湯姆克魯斯缺席獨生女18歲生日 竟有空去「貝嫂」壽宴

湯姆克魯斯缺席親生女兒的18歲生日，卻在演藝圈大咖友人的生日派對上亮相。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 （Tom Cruise）和親生女兒蘇蕊（Suri Cruise）從親密到幾乎如同陌生人，為他的傳奇影藝生涯再添為人津津樂道的話題，蘇蕊剛過去的18歲生日，湯姆克魯斯並沒有參與的跡象，不僅前一天還在倫敦拍攝「不可能的任務8」（Mission：Impossible 8），蘇蕊生日當天被拍到與友人在下雨的紐約逛街、開心聊天，也沒有父親的陪伴，但她臉上看來並無不悅。各方以為阿湯不過是繼續「工作第一、其他都可以放在後面」的一貫原則，沒想到他還真有空去為人慶生，卻不是為了自己的骨肉，而是曾經交情很好的「足球 金童」大衛貝克漢（David Beckham）太座維多莉亞（Victoria Beckham）的50歲壽誕。

號稱「英國除了皇室以外第2家族」的貝克漢一家，為了家中真正的主事者維多莉亞歡慶半百，排場絕對不能少，維多莉亞之前所屬的「辣妹合唱團」（Spice Girls）團員全部到齊之餘，也邀來湯姆克魯斯、伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）等大牌嘉賓，場面冠蓋雲集。而他們一家人包括兒子布魯克林、羅密歐、克魯茲 以及被捧在手心的小公主哈珀，自然都是盛裝出席，架式十足。倒是維多莉亞自己是拄著拐杖出現，不過她身體微恙卻沒影響慶生的好心情，和昔日的樂團姐妹們還再度重現過去的歌舞。諷刺的是，過去幾年「辣妹」合體巡迴演出，維多莉亞都一堆理由不加入，結果大團圓還是要在她自己的生日派對上。

另一個受到矚目的人物，則是貝克家的大媳婦妮可拉佩茲（Nicola Peltz），這位美國億萬豪門千金，剛嫁進去的時候被傳與婆婆維多莉亞鬥得不可開交，成為八卦小報最愛關注的新聞之一，到最後兩個女人為了彼此往後的發展，決心上演「和解大秀」，這一年多來時不時在家族活動上笑著合體，沒想到維多莉亞的50大壽妮可拉又不見人影，但她這次有合理的原因：她的奶奶臨時生病，需要趕快回去陪伴，維多莉亞也不好再把她留下來。