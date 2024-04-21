我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

最新／田州百人派對傳槍響 至少16人中彈 2男子當場身亡

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

湯姆克魯斯缺席獨生女18歲生日 竟有空去「貝嫂」壽宴

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯缺席親生女兒的18歲生日，卻在演藝圈大咖友人的生日派對上亮相。（路透資料照片）
湯姆克魯斯缺席親生女兒的18歲生日，卻在演藝圈大咖友人的生日派對上亮相。（路透資料照片）

湯姆克魯斯（Tom Cruise）和親生女兒蘇蕊（Suri Cruise）從親密到幾乎如同陌生人，為他的傳奇影藝生涯再添為人津津樂道的話題，蘇蕊剛過去的18歲生日，湯姆克魯斯並沒有參與的跡象，不僅前一天還在倫敦拍攝「不可能的任務8」（Mission：Impossible 8），蘇蕊生日當天被拍到與友人在下雨的紐約逛街、開心聊天，也沒有父親的陪伴，但她臉上看來並無不悅。各方以為阿湯不過是繼續「工作第一、其他都可以放在後面」的一貫原則，沒想到他還真有空去為人慶生，卻不是為了自己的骨肉，而是曾經交情很好的「足球金童」大衛貝克漢（David Beckham）太座維多莉亞（Victoria Beckham）的50歲壽誕。

號稱「英國除了皇室以外第2家族」的貝克漢一家，為了家中真正的主事者維多莉亞歡慶半百，排場絕對不能少，維多莉亞之前所屬的「辣妹合唱團」（Spice Girls）團員全部到齊之餘，也邀來湯姆克魯斯、伊娃隆格莉亞（Eva Longoria）等大牌嘉賓，場面冠蓋雲集。而他們一家人包括兒子布魯克林、羅密歐、克魯茲以及被捧在手心的小公主哈珀，自然都是盛裝出席，架式十足。倒是維多莉亞自己是拄著拐杖出現，不過她身體微恙卻沒影響慶生的好心情，和昔日的樂團姐妹們還再度重現過去的歌舞。諷刺的是，過去幾年「辣妹」合體巡迴演出，維多莉亞都一堆理由不加入，結果大團圓還是要在她自己的生日派對上。

另一個受到矚目的人物，則是貝克家的大媳婦妮可拉佩茲（Nicola Peltz），這位美國億萬豪門千金，剛嫁進去的時候被傳與婆婆維多莉亞鬥得不可開交，成為八卦小報最愛關注的新聞之一，到最後兩個女人為了彼此往後的發展，決心上演「和解大秀」，這一年多來時不時在家族活動上笑著合體，沒想到維多莉亞的50大壽妮可拉又不見人影，但她這次有合理的原因：她的奶奶臨時生病，需要趕快回去陪伴，維多莉亞也不好再把她留下來。

湯姆克魯斯自從和蘇蕊的母親凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）離婚後，只有剛開始2、3年有跟女兒見面，現在已是多年沒有重聚，「紐約郵報」八卦版稱他雖然離婚時談妥、該付的生活費都有照付，父女之間卻等於「幾乎沒有關係」，久而久之蘇蕊也已經習慣。對她來說，她就像是只有媽媽、沒有爸爸，在她成年之後情況也應不會有太大轉變。只是蘇蕊還是小baby時，阿湯走到哪兒就把她帶到哪兒，現在他卻寧可去幫曾經被傳「失和」的貝克漢家站台，還是令外界看了有些難以相信。

蘇蕊（左三）已經很習慣身旁只有媽媽凱蒂（左二），而幾乎沒有父親的生活。（路透資料...
蘇蕊（左三）已經很習慣身旁只有媽媽凱蒂（左二），而幾乎沒有父親的生活。（路透資料照片）
維多莉亞貝克漢（左三）歡度50歲生日，丈夫、孩子們都陪在身邊。（取材自Insta...
維多莉亞貝克漢（左三）歡度50歲生日，丈夫、孩子們都陪在身邊。（取材自Instagram）
貝克漢一家盛裝出席女主人維多莉亞（左三）的50歲生日派對。（取材自Instagr...
貝克漢一家盛裝出席女主人維多莉亞（左三）的50歲生日派對。（取材自Instagram）

湯姆克魯斯 足球 克魯茲

上一則

86歲吳彥姝、40歲唐嫣「牽手走秀」 網讚：歲月不敗美人

延伸閱讀

「不可能的任務」美女退場粉絲哀嚎 自曝是主動求去

「不可能的任務」美女退場粉絲哀嚎 自曝是主動求去
獨生女蘇蕊滿18歲生日 湯姆克魯斯繼續拍戲沒出現

獨生女蘇蕊滿18歲生日 湯姆克魯斯繼續拍戲沒出現
阿湯哥麻煩大了？ 俄前女友伺機爆猛料

阿湯哥麻煩大了？ 俄前女友伺機爆猛料
湯姆克魯斯麻煩大了？俄羅斯舊愛準備伺機爆猛料

湯姆克魯斯麻煩大了？俄羅斯舊愛準備伺機爆猛料

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18

超人氣

更多 >
布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個
投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法
男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治

男子在川普封口費案庭審法院外自焚 警方證實送醫後傷重不治
華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難

華人走線被貼標籤 志工：多數處境艱難
上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決

上海再婚婦藏壞念頭 想趕走87歲母：沒地方住讓國家解決