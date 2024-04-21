歌詞諷舊愛、死對頭？ 泰勒絲掀與金卡戴珊舊怨

泰勒絲再一次在專輯的歌詞裡還擊舊日仇敵。（取材自Instagram）

樂壇超級巨星泰勒絲 （Taylor Swift）的最新專輯「折磨詩人俱樂部」（The Tortured Poets Department）推出後，歌詞內容一如預期成為各方關注焦點，先是兩位前男友喬歐文（Joe Alwyn）、馬蒂希利（Matty Healy）都被發現似乎以他們為題材的歌曲，前者被暗指劈腿、後者則被形容是「壞男孩」，都成了泰勒絲粉絲冷嘲熱諷的目標，但兩人都忍住不發作，希望風波能平靜收場。

泰勒絲另外還在完整版的內容中出了一首歌「thanK you aIMee」，看似在提校園霸凌，其實歌名可以拼出「KIM」，被認為還是在藉機針對她過去的死對頭金卡戴珊（Kim Kardashian）。

泰勒絲與金卡戴珊會結仇，主要還是因為金卡戴珊的前夫肯伊威斯特（Kanye West），曾經在2009年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上，當泰勒絲領獎時衝上去搶下她的麥克風，說道：「嘿，泰勒，我替妳高興，我會讓妳講完妳的致詞，但碧昂絲 （Beyonce）才有史上最出色的音樂錄影帶。」

各方覺得他超沒禮貌，報以噓聲。幾年後他又在歌曲「Famous」裡提到泰勒絲並有這樣的歌詞：「I made that bitch famous」，稱泰勒絲是「bitch」，事後他解釋，歌詞內容有和泰勒絲確認過也得到同意，但泰勒絲卻打槍他的說法。

那時金卡戴珊和肯伊夫妻同心，一起卯上泰勒絲，曝光一通電話錄音檔，指泰勒絲明明知情卻裝受害者，心腸毒如蛇蠍。結果又過了幾年，那通電話的完整影片檔被駭客 截下並公開，才知道金卡戴珊和肯伊威斯特公布的只是經過剪輯的內容，最讓各方覺得有問題的「I made that bitch famous」肯伊根本沒有坦白告知，只跟她說歌詞是「I made HER famous」。泰勒絲自然有「冤屈得雪」的過癮，儘管金卡戴珊和肯伊威斯特已離婚，泰勒絲還是沒忘記仇恨，在「thanK you aIMee」唱道：「你朝我出拳的所有時間，我都在建立一些什麼，而我沒有辦法原諒你給我的那些感覺，向夜空狂喊『去你的，Aimee』。」其實把Aimee換成Kim，大概就是泰勒絲的真心話了。