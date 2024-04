歌詞諷舊愛、死對頭？ 泰勒絲掀與金卡戴珊舊怨

泰勒絲再一次在專輯的歌詞裡還擊舊日仇敵。(取材自Instagram)

樂壇超級巨星泰勒絲 (Taylor Swift)的最新專輯「折磨詩人俱樂部」(The Tortured Poets Department)推出後,歌詞內容一如預期成為各方關注焦點,先是兩位前男友喬歐文(Joe Alwyn)、馬蒂希利(Matty Healy)都被發現似乎以他們為題材的歌曲,前者被暗指劈腿、後者則被形容是「壞男孩」,都成了泰勒絲粉絲冷嘲熱諷的目標,但兩人都忍住不發作,希望風波能平靜收場。

泰勒絲另外還在完整版的內容中出了一首歌「thanK you aIMee」,看似在提校園霸凌,其實歌名可以拼出「KIM」,被認為還是在藉機針對她過去的死對頭金卡戴珊(Kim Kardashian)。

泰勒絲與金卡戴珊會結仇,主要還是因為金卡戴珊的前夫肯伊威斯特(Kanye West),曾經在2009年MTV音樂錄影帶大獎頒獎典禮上,當泰勒絲領獎時衝上去搶下她的麥克風,說道:「嘿,泰勒,我替妳高興,我會讓妳講完妳的致詞,但碧昂絲 (Beyonce)才有史上最出色的音樂錄影帶。」

各方覺得他超沒禮貌,報以噓聲。幾年後他又在歌曲「Famous」裡提到泰勒絲並有這樣的歌詞:「I made that bitch famous」,稱泰勒絲是「bitch」,事後他解釋,歌詞內容有和泰勒絲確認過也得到同意,但泰勒絲卻打槍他的說法。

那時金卡戴珊和肯伊夫妻同心,一起卯上泰勒絲,曝光一通電話錄音檔,指泰勒絲明明知情卻裝受害者,心腸毒如蛇蠍。結果又過了幾年,那通電話的完整影片檔被駭客 截下並公開,才知道金卡戴珊和肯伊威斯特公布的只是經過剪輯的內容,最讓各方覺得有問題的「I made that bitch famous」肯伊根本沒有坦白告知,只跟她說歌詞是「I made HER famous」。泰勒絲自然有「冤屈得雪」的過癮,儘管金卡戴珊和肯伊威斯特已離婚,泰勒絲還是沒忘記仇恨,在「thanK you aIMee」唱道:「你朝我出拳的所有時間,我都在建立一些什麼,而我沒有辦法原諒你給我的那些感覺,向夜空狂喊『去你的,Aimee』。」其實把Aimee換成Kim,大概就是泰勒絲的真心話了。