蕾貝卡出「任務」犧牲 自爆這原因拒絕再演續集

蕾貝卡佛格森（左）與湯姆克魯斯對手戲受到觀眾喜愛，她卻主動婉拒再回歸「不可能的任務」系列。（路透資料照片）

湯姆克魯斯 （Thomas Cruise）去年大片「不可能的任務：致命清算第一章」（Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One），全美票房不如預期，理由雖然不只一個，卻有不少觀眾認為瑞典 美人蕾貝卡佛格森（Rebecca Ferguson）扮演的幹探艾莎英勇犧牲，太難接受，因此影響對整部片的觀感。不過蕾貝卡近日在接受訪問時，不但透露是自己不想再續約，而且對於艾莎這個角色的想法，也跟很多的影迷不一樣。

廣大對於艾莎退場無法面對的影迷，都把她看成和湯姆克魯斯扮演的伊森往後可能發展出感情關係的人物，殊不知蕾貝卡覺得艾莎應該要是不可預測、常惹麻煩、不聽話的，現在她變成團隊的一員，故事還會不斷帶進新的人物，能留給艾莎的空間就少了。她當初跟劇組簽的是3集，拍完「不可能的任務：致命清算 第一章」剛好就約滿，雖然他們有再跟她接洽回來繼續再拍下去，她卻覺得想離開了。

另外一個使蕾貝卡萌生去意的點，在於「不可能的任務」系列這種大片，光是拍攝過程就有可能耗上一年半載，需要相當高的奉獻熱忱，把心力與時間都留給它，除非戲分重到像湯姆克魯斯這樣的靈魂人物，不然常在片場等很久，蕾貝卡坦言：「自私一點來說，你要心甘情願投入這麼多、這麼久，需要讓自己覺得很值得，而不只是因為愛這個角色或是喜歡跟湯姆與編導麥奎里（Christopher McQuarrie）一起工作，或是喜愛這個故事。我想工作，我不想只是一直坐在休息拖車裡然後才知道等一下搞不好有一場戲要拍。」

換句話說，角色的發展空間已不夠大，需要耗掉的時間和精力又太長、太多，繼續戀棧下去還不如瀟灑離開，可以有更多空檔投入新的角色和影片，也不用常是枯等，觀眾應該給蕾貝卡多些祝福，也不用因此「遷怒」到「不可能的任務」劇組。