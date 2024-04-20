尼克兒童頻道 竟是超可怕性犯罪溫床

Discovery「沉默片場：童星的黑暗面」揭發兒童頻道黑暗面，孩子們想有好的演出機會，就得討好製片人丹施耐德。（圖／Discovery頻道提供）

美國影劇圈又見MeToo事件！Discovery頻道最新紀錄片「沉默片場：童星的黑暗面」（Quiet On Set: The Dark Side Of Kids TV）訪問上百名當事人，試圖拼湊知名電視製作人丹施耐德（Daniel James Schneider）任職「尼克兒童頻道」（Nickelodeon）期間，遭控製造惡劣工作環境與編寫充滿性暗示兒童劇的真相。一系列驚人爆料中有女編劇控訴遭遇性騷 和性別歧視 ，還有男演員公開自己未成年時受到性侵的慘痛記憶。

日昨播出的首集節目中，曾參與「歡笑時刻」演出的昂弗里爾森（Leon Frierson）、卡翠娜強生（Katrina Johnson），以及「亞曼達秀」第一季演員拉葵兒李波魯（Raque Lee Bolleau）等人現身說法，昂弗里爾森想到當年身穿激似黏著陽具的緊身衣演出就渾身不舒服，他說：「若要留在這個電視劇裡就得接受，因為我們很清楚不能得罪高層，如果跟施耐德交好，可能帶來更多成功機會。」

卡翠娜強生（左）曾經因為體重，成了製作人的箭靶。（圖／Discovery頻道提供）

卡翠娜強生的父母則是接到劇組「卡翠娜越來越胖了，這齣戲裡已經有個胖子，不能再多一個！」的無禮的警告，即便她為戲每天要上六小時的舞蹈課，還是逐漸被邊緣化。施耐德毫不掩飾個人對演員的好惡，他曾因劇組在拉葵兒李波魯13歲生日時送上蛋糕而頻頻抱怨：「你們幹嘛送她蛋糕，而且還那麼大一個！」此舉當年讓小演員和家長很受傷卻敢怒不敢言。

製作團隊還找出許多丹施耐德製作、充滿性暗示的節目片段，諸如女童星倒臥床邊將礦泉水倒在自己胸口、將透明膠狀物射到女童星臉上、女童星雙手擠壓棒狀馬鈴薯等橋段，而這些畫面如今仍透過尼克兒童頻道持續全球播送中。

在編輯室裡，製作團隊唯二的兩位女編輯珍妮和克莉斯蒂也沒好日子過，她倆必須不合理的共享一份薪資，為確保飯碗還得忍受施耐德的性別歧視、情緒虐待和性騷，珍妮透露施耐德會直接用自己的電腦播放色情片，「好幾次叫我去幫他按摩，開玩笑地說如果幫他按摩就會把我寫的段子放進節目裡。」

而克莉斯蒂則是受老闆慫恿在眾目睽睽下以肛交姿勢趴在桌上「報告劇本」，她為了保住工作受盡委屈，最後竟因兩次無法配合假日加班遭到解僱。但壓垮珍妮的最後一根稻草則是施耐德除了要求她做11周的免費勞工 外，還當著所有男同事的面開她「曾做過性愛電話」的低級玩笑。

最後珍妮請了律師、攜手克莉斯蒂，當起揭發施耐德惡行的吹哨者。