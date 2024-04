兒童節目卻充滿性暗示 紀錄片揭發童星工作黑暗面

Discovery「沉默片場:童星的黑暗面」揭發兒童頻道黑暗面,孩子們想有好的演出機會,就得討好製片人丹施耐德。(Discovery頻道提供)

美國影劇圈又見MeToo事件!Discovery頻道最新紀錄片「沉默片場:童星的黑暗面」(Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV)訪問上百名當事人,試圖拼湊知名電視製作人丹施耐德任職「尼克兒童頻道」期間,遭控製造惡劣工作環境與編寫充滿性暗示兒童劇的真相。一系列驚人爆料中有女編劇控訴遭遇性騷 和性別歧視 ,還有男演員公開自己未成年時受到性侵的慘痛記憶。

昨天播出的首集節目中,曾參與「歡笑時刻」演出的昂弗里爾森、卡翠娜強生,以及「亞曼達秀」第一季演員拉葵兒李波魯等人現身說法,昂弗里爾森想到當年身穿激似黏著陽具的緊身衣演出就渾身不舒服,他說:「若要留在這個電視劇裡就得接受,因為我們很清楚不能得罪高層,如果跟施耐德交好,可能帶來更多成功機會。」

卡翠娜強生的父母則是接到劇組「卡翠娜越來越胖了,這齣戲裡已經有個胖子,不能再多一個!」的無禮的警告,即便她為戲每天要上6小時的舞蹈課,還是逐漸被邊緣化。施耐德毫不掩飾個人對演員的好惡,他曾因劇組在拉葵兒李波魯13歲生日時送上蛋糕而頻頻抱怨:「你們幹嘛送她蛋糕,而且還那麼大一個!」此舉當年讓小演員和家長很受傷卻敢怒不敢言。

製作團隊還找出許多丹施耐德製作、充滿性暗示的節目片段,諸如女童星倒臥床邊將礦泉水倒在自己胸口、將透明膠狀物射到女童星臉上、女童星雙手擠壓棒狀馬鈴薯等橋段,而這些畫面如今仍透過尼克兒童頻道持續全球播送中。

在編輯室裡,製作團隊唯二的兩位女編輯珍妮和克莉斯蒂也沒好日子過,她倆必須不合理的共享一份薪資,為確保飯碗還得忍受施耐德的性別歧視、情緒虐待和性騷,珍妮透露施耐德會直接用自己的電腦播放色情片,「好幾次叫我去幫他按摩,開玩笑地說如果幫他按摩就會把我寫的段子放進節目裡。」

而克莉斯蒂則是受老闆慫恿在眾目睽睽下以肛交姿勢趴在桌上「報告劇本」,她為了保住工作受盡委屈,最後竟因兩次無法配合假日加班遭到解僱。但壓垮珍妮的最後一根稻草則是施耐德除了要求她做11週的免費勞工 外,還當著所有男同事的面開她「曾做過性愛電話」的低級玩笑。