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獨生女蘇蕊滿18歲生日 湯姆克魯斯繼續拍戲沒出現

記者蘇詠智／即時報導
湯姆克魯斯對於親生女兒幾乎只有付生活費，其他不太聞問。（路透資料照片）
湯姆克魯斯對於親生女兒幾乎只有付生活費，其他不太聞問。（路透資料照片）

全球矚目的超級巨星湯姆克魯斯，已經多年沒有和唯一的親生女兒蘇蕊在公開場合團聚，兩人私下也被傳早就沒再見面，蘇蕊這兩天歡慶滿18歲、變成年人的意義重大生日，阿湯照樣在倫敦拍「不可能的任務8」，蘇蕊則被拍到在下雨的紐約和朋友一起逛街，還聊得蠻開心，一點都沒有因為爸爸像是不存在而感到被冷落、委屈。

18年前當蘇蕊剛出生，備受外界關注，湯姆克魯斯與蘇蕊的媽凱蒂荷姆絲也是走到哪兒都帶著她，讓她成為全球最知名的小baby，當時各方還以為兩人會一直感情親密到蘇蕊長大，不料幾年後凱蒂與阿湯離婚，蘇蕊跟著媽媽一起搬到紐約生活，從此就和爸爸漸漸疏離，直到完全不再見面，阿湯對蘇蕊而言，不過就是會供給部分生活費的人，彼此談不上有什麼「親子關係」，各方預期就算她成年也不太會有改變。

果然在媒體高度關切的蘇蕊18歲生日這天，她一如往常在紐約街頭出現，阿湯早一天還被拍到在倫敦拍戲，兩人各過各的生活，沒有勉強一定要在公眾眼前上演「大團圓」的戲，儘管有些淒涼，但對他們彼此而言，照自己習慣、想要的方式生活更舒服。

諷刺的是，湯姆克魯斯第一部電影「無盡的愛」女主角布魯克雪德絲，小女兒葛莉兒和蘇蕊同一天出生，同樣過18歲的生日。當「無盡的愛」拍攝時，布魯克是紅遍全美的「漂亮寶貝」，阿湯不過是初出茅廬的年輕新星，連在片子裡演男主角都不夠格，只是一個出場沒兩分鐘、和布魯克也沒有對手戲的小配角，兩人後來卻還算是朋友、互動不差，直到布魯克坦承生完大女兒後有服藥抗產後憂鬱的藥物，讓因信仰對於用藥有很堅定立場的阿湯公開批評她「不負責任」，她也反嗆阿湯的話才有問題，公開撕破臉，之後阿湯先道歉，彼此的交情卻也很難再回復到口水戰之前的情況。

有別於阿湯和蘇蕊已經沒啥關係，布魯克與兩個女兒都還是感情非常親密，她發布了和葛莉兒的合照，寫道：「我很愛當妳的媽媽，也很喜歡看到妳長成一個美好的女性，我愛妳。」看得出母女之間有很深的愛與關懷，和阿湯與蘇蕊有如天壤之別。

布魯克雪德絲（左）慶祝小女兒葛莉兒滿18歲。(摘自Instagram)
布魯克雪德絲（左）慶祝小女兒葛莉兒滿18歲。(摘自Instagram)

湯姆克魯斯 親子

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