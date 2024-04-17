休傑克曼離婚打擊大 影迷憂心：還好嗎？
在電影裡受了傷都很容易自癒的「金鋼狼」休傑克曼（Hugh Jackman），戲外就是個徹底的正常人，雖然在工作表現上保持專業，生活中發生的事情難免會影響他的心情，尤其去年宣告他和結婚多年的妻子黛博拉將離異，更是一大打擊。近日他發了好幾則短圖文，內容乍看並不驚人，影迷卻感覺到極不尋常，擔憂他的身心狀況是否還好？
休傑克曼過去在社群網站上發布的圖文感覺得出他對生命的熱愛與滿滿的活力，然而他近日發了張帶著耐人尋味表情看著鏡頭的照片，搭配的文字只是簡單的「Hi！」，粉絲不由得感到狐疑，紛紛問他是否還OK？
根據英國「每日郵報」報導，休傑克曼的友人透露他近期生活重心就是工作，特別他和萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）再攜手的「死侍與金鋼狼」（Deadpool & Wolverine）就要在7月上映，他重新回去飾演金鋼狼，令他非常興奮，他也很期待把片子好好的呈現在觀眾眼前。
親友們表示，休傑克曼現在將工作放在第一優先，感情生活倒沒有那麼被重視，他覺得好玩的是外界對他的感情都超級關心，現階段他卻沒有要特別去發展，他只知道總有一天會有新的感情，卻也要等到時機都成熟，並不是現在。而他目前仍然健康、快樂，是他最珍惜的一件事，影迷無需太過替他擔心。
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