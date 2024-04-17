女友孕肚藏不住 亨利卡維爾要當爸了

亨利卡維爾英俊帥氣，深受觀眾喜愛。(取材自Instagram)

英俊帥氣、風靡全球不少觀眾的英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill），即將迎接人生最新、最重要的角色：爸爸。前些日子他被拍到和女友娜塔莉（Natalie Viscuso）外出，娜塔莉肚子明顯隆起，引發「懷孕」揣測，而亨利終於在新片「非紳士特攻隊」（The Ministry Of Ungentlemanly Warfare）首映會上笑道：「我很興奮，娜塔莉也是。」低調認了將為人父。

亨利卡維爾曾在DC漫畫片演超人，也曾經主演Netflix 影集「獵魔士」（The Witcher），都頗受觀眾喜愛。他先後將兩個角色交棒給新的演員表現，自己工作腳步也沒放慢，「非紳士特攻隊」是他三個月之內推出的第二部大片。

被問到是否被是父親的亨利高汀（Henry Golding）影響，讓自己也跟進當爸，亨利卡維爾笑言：「不是被他，是被我爸媽。我和娜塔莉都很興奮，我確定接下來你們會看到比這些多更多。」