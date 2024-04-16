不回應JK羅琳砲轟 「妙麗」34歲生日秀性感照

艾瑪華森秀出性感照為自己慶生。（摘自Instagram）

主演「哈利波特 」系列、迪士尼 「美女與野獸」真人版而紅遍全球的英國女星艾瑪華森 ，已有多年沒拍片，現今潛心學習幕後製作，艾瑪曾多次發表女性、社會議題等評論，甚至不惜表態反對「哈利波特」原作者J.K.羅琳，讓羅琳最近公開表明她對丹尼爾、艾瑪等人非常介意，不打算接受他們的道歉，艾瑪並未回應此事，而她於4月15日迎來34歲，相隔半年多，罕見在IG秀出性感半裸照為自己慶生，並簡短寫下「34」。

艾瑪華森已有好幾年沒有拍片，外界三不五時傳她準備退出幕前、走入家庭，或是轉往其他領域發展，但她接受「British Vogue」訪問，解釋自己並非「息影」，而是要「擴展所從事的業務」：「我希望能夠出現在自己編寫、執導，或是製作的片子裡。」她覺得編導真的是很美好的過程，她想繼續做下去，還為此去上課，而她確實也在2022年為PRADA執導過一支短片，之後計畫應是計畫能拍攝更多相關電影。