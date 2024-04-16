不回應JK羅琳砲轟 「妙麗」34歲生日秀性感照
主演「哈利波特」系列、迪士尼「美女與野獸」真人版而紅遍全球的英國女星艾瑪華森，已有多年沒拍片，現今潛心學習幕後製作，艾瑪曾多次發表女性、社會議題等評論，甚至不惜表態反對「哈利波特」原作者J.K.羅琳，讓羅琳最近公開表明她對丹尼爾、艾瑪等人非常介意，不打算接受他們的道歉，艾瑪並未回應此事，而她於4月15日迎來34歲，相隔半年多，罕見在IG秀出性感半裸照為自己慶生，並簡短寫下「34」。
艾瑪華森已有好幾年沒有拍片，外界三不五時傳她準備退出幕前、走入家庭，或是轉往其他領域發展，但她接受「British Vogue」訪問，解釋自己並非「息影」，而是要「擴展所從事的業務」：「我希望能夠出現在自己編寫、執導，或是製作的片子裡。」她覺得編導真的是很美好的過程，她想繼續做下去，還為此去上課，而她確實也在2022年為PRADA執導過一支短片，之後計畫應是計畫能拍攝更多相關電影。
隨著「哈利波特」即將重啟影集版，當年的童星主演群也逐一長大成人，原本片約最多，最不乏與巨星名導合作的艾瑪華森，才在疫情前一口氣與湯姆漢克斯、瑟夏羅南以及羅素克洛等人合作，但近年決定生活得較為樸實、簡便，也有不少粉絲樂見更成長後的她。
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