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辛蒂亞暴紅 「蜘蛛人」情侶氣勢逆轉

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞的星運開始黃金交叉，這兩年女方的走紅程度超過男方。（路透資料照片）
湯姆霍蘭德（左）與辛蒂亞的星運開始黃金交叉，這兩年女方的走紅程度超過男方。（路透資料照片）

娛樂圈情侶檔最忌諱彼此事業、財富差距太大，尤其是「女強男弱」。從去年秋天開始打得火熱的泰勒絲（Taylor Swift）與美式足球明星崔維斯凱爾西（Travis Kelce），就是一例。而「蜘蛛人」（Spider Man）情侶檔似乎到最後都是女的表現超過男的，像是首代的陶比麥奎爾（Tobey Maguire）到後來演藝事業成績明顯不及克絲汀鄧斯特（Kirsten Dunst），第二代的安德魯加菲（Andrew Garfield）雖是金球獎影帝卻遠比不過艾瑪史東（Emma Stone）的兩座奧斯卡影后，最年輕一代的湯姆霍蘭德（Tom Holland）與辛蒂亞（Zendaya），現在看來女的也要紅過男的了。

拿「與女友聲勢差距太大」來調侃崔維斯凱爾西，其實不是非常公平，因為泰勒絲在目前的演藝界幾乎很難有人可匹敵，她除非找上全球最有錢的富豪約會，否則換誰當男友，都會跟她有大段距離。還好崔維斯的財產雖然只有她的1/36，卻也在自己的領域裡算是一號人物，兩人若要結婚，崔維斯也願意跟泰勒絲簽婚前協議，各自保障各自的財產。

至於影迷超喜愛、尤其年輕觀眾之間人氣極旺的「蜘蛛人情侶檔」湯姆霍蘭德、辛蒂亞，目前男方的身家估計約為2500萬美元，略略領先女生的2200萬美元，在超級英雄片之中，湯姆拿到的片酬與分紅當然多過辛蒂亞，但辛蒂亞這幾年另外在票房大賣的「沙丘」系列擔任要角，同時還有超夯電視影集「高校十八禁」（Euphoria），都讓她人氣一路攀高，反而湯姆在超級英雄片之外的號召力還被打上問號，要是「蜘蛛人」遲遲不拍續集，他就必須要有同樣受歡迎的作品，否則藝壇地位下滑恐怕難以避免。

倒是辛蒂亞行情不斷走高，即將上映的新片「挑戰者」（Challengers）已傳出參與獎項的呼聲，她不僅被年輕觀眾喜愛、又是時尚界的寵兒，還有可能正式進軍電影獎，在可預見的未來，應該還會持續長紅，就更讓影迷擔憂她和湯姆的星運黃金交叉的話，會不會影響彼此的感情？

泰勒絲 蜘蛛人 足球

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