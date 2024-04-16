當紅男星艾倫瑞奇森也有性侵陰影 氣到飆罵經紀人

艾倫瑞奇森現在以「大隻佬」形象活躍於幕前。（路透資料照片）

演藝圈的淫色陷阱無處不在，不只女性容易成為受害者，連男性都不一定能全身而退。因主演亞馬遜 招牌影集「神隱任務」（Jack Reacher）暴紅的191公分壯漢艾倫瑞奇森（Alan Ritchson），在訪問中透露過去當模特兒時，曾被知名攝影師侵犯，當時對方承諾他若願意配合拍完裸照，就會幫他牽線獲利豐富的雜誌拍攝以及服飾品牌代言，事後他氣到直接開車進經紀公司大聲飆罵「F」開頭髒字。

艾倫瑞奇森現在以粗壯猛男的路線活躍於幕前，但在剛入行時，他其實是有身材也有臉蛋的模特兒，美國時尚界其實早就有不少知名攝影師會吃模特兒豆腐、甚至加以性侵害的傳聞，艾倫沒想到自己也碰上，他在不愉快的事情發生後，愈想愈覺得經紀公司不可能不知情，認為他們早就猜得到他會碰上什麼樣的狀況，還把他派過去，氣得衝進公司裡罵人，也差點就不想再繼續發展演藝事業。

從入行當模特兒開始，艾倫熬了十多年才得到走紅的機會：根據知名系列小說改編的「神隱任務」影集，雖然電影版由超級大牌湯姆克魯斯 （Tom Cruise）主演，然而小說設定的男主角是個彪形大漢，明顯就跟阿湯完全不一樣，因此電影版的口碑不算特別差，卻沒有被認為很完美，影集版在選角時就往「忠於原著」的方向物色，高頭大馬的艾倫總算拿下了這個角色，且演出廣獲好評，書迷都覺得他的演繹更勝阿湯，戲也開出收視紅盤，包括「玩命關頭X」（Fast X）等大片邀約紛至沓來，他的知名度Ｎ級跳，且再也不太需要碰到會被人騷擾的情況了。