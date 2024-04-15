茱莉亞羅勃茲拒透露在哪醫美 珍妮佛安妮絲頓又妒又氣

茱莉亞羅勃茲的醫美效果很自然，讓她容光煥發。（取材自Instagram）

好萊塢 紅星之間的心結可能說發生就發生，曾共演「幸福百分百」（Mother's Day）的珍妮佛安妮絲頓（Jennifer Anniston）與茱莉亞羅勃茲（Julia Roberts），過去算不上交情特別好，近日更被傳前者嫉妒後者醫美成效好卻不肯透露找那位醫師而心生不爽。

珍妮佛安妮絲頓被傳豔羨其他女星的醫美效果。（取材自Instagram）

女星間容易因爭奇鬥艷點燃戰火，昔日都是「美國甜心」、現在都已年過半百將邁向花甲之年的珍妮佛安妮絲頓和茱莉亞羅勃茲，雖然皆被視為「長春不老」美魔女代表，然而專門報導明星名流八卦的「國家詢問報」稱茱莉亞看來沒有大動手腳的自然效果，令珍妮佛自嘆弗如，偏偏茱莉亞不肯吐露去哪家診所，珍妮佛又妒又氣。

「國家詢問報」報導，茱莉亞羅勃茲比珍妮佛安妮絲頓大一歲多，看起來卻沒比她年長太多，尤其只在眼部看得出稍稍動過手腳，其他地方沒有過度整形的痕跡，讓茱莉亞顯得容光煥發，過去老被傳和老公丹尼莫德（Danny Moder）的婚姻有問題，現在丹尼根本黏著她不肯放。珍妮佛當然也很想要有類似的絕佳效果，眼看茱莉亞守口如瓶，愈保密就愈讓她火大。

巧合的是，珍妮佛安妮絲頓在圈內的好姐妹之一，正是茱莉亞最忌諱的事業大對手珊卓布拉克（Sandra Bullock），原本珊卓和珍妮佛是因為有同樣曾和男星泰特唐納文（Tate Donovan）交往，儘管彼此分別是前後任，卻意外擦出友誼的火花，多年來情誼不變，珍妮佛還幫珊卓走出舊愛病逝的傷痛。倘若珍妮佛決心拉攏珊卓和茱莉亞對抗，茱莉亞絕對不應該掉以輕心。