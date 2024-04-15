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泰勒絲好事近？球星男友願簽婚前協議

記者蘇詠智／綜合報導
泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西的戀情備受世人矚目。（歐新社資料照片）
泰勒絲（左）與崔維斯凱爾西的戀情備受世人矚目。（歐新社資料照片）

樂壇女王泰勒絲（Taylor Swift）已經是身家超過11億美元的超級富豪，雖然與男友崔維斯凱爾西（Travis Kelce）的戀情還甜蜜，若要考慮彼此未來要結婚，有一件事不能不先搞定，那就是「婚前協議」。過去一些婚前未簽協議以致離婚時財產大失血的例子，讓各方等著瞧泰勒絲如何面對如此「不浪漫」卻非得解決的問題，根據專門報導明星與名流的「Star」雜誌，崔維斯倒是願意簽婚前協議，省了她不少麻煩。

身為美式足球堪薩斯城酋長隊邊鋒的崔維斯凱爾西，固然財產與泰勒絲有天壤之別，也絕對比一般民眾要有錢非常多，「Star」雜誌引述不具名的消息人士稱崔維斯願意簽婚前協議，因為他也想要保護自己的財產，所以該有的動作他都會做，哪怕他的財產實在是沒有泰勒絲多，就算這樣很不浪漫，卻是明智之舉，崔維斯不會反對。

既然連婚前協議都不是問題，泰勒斯與崔維斯的婚禮為何還是不太可能在今年舉辦，因為彼此的工作時間還是塞得滿滿，泰勒絲的「時代」巡迴演唱會接著要轉往歐洲，還有回北美的安可場，崔維斯也有新的球季比賽要忙，兩人連相處的時間都可能只有泰勒絲演唱會的空檔，雙方家人亦已接受他們要結婚還得再等等，希望明年有空舉辦。

泰勒絲 足球

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