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中餐館被投訴「眼神性騷擾」 老闆無奈用這招殺手鐧

爆料曾遭大牌男星吼到哭 「沙丘」佛格森談後續：超意外

記者蘇詠智／即時報導
蕾貝卡佛格森透露曾遭大牌男星欺負，引起外界要找「事主」。（路透資料照片）
蕾貝卡佛格森透露曾遭大牌男星欺負，引起外界要找「事主」。（路透資料照片）

「沙丘」(Dune)、「不可能的任務」(Mission: Impossible)瑞典美豔熟女蕾貝卡佛格森(Rebecca Ferguson)，之前透露曾遭合作演出的大牌男星狂吼、大罵，一度氣到哭出來，還反嗆要對方滾出片場，最後則是只看著對方後腦勺演戲。訪談刊出後，各方要抓「罪魁禍首」，有猜測是休葛蘭(Hugh Grant)、傑克葛倫霍(Jake Gyllenhaal)或是麥克法斯賓達(Michael Fassbender)，結果蕾貝卡提到此事的後續，表示大出自己的意料。

原來有合作過的人打電話給她，問道：「妳知道妳做了什麼，對吧？」她回答：「喔，天呀，沒有耶。我的意思是，這不是我的問題，坦白講我也不怎麼在乎。你很棒，但我的故事就是我的故事，如果你是個好人，就根本不用擔心啊。」

她曾經強調被她控訴的不是湯姆克魯斯(Tom Cruise)、休𠎀克曼(Hugh Jackman)，巨石強森(Dwayne Johnson, "The Rock")曾發文稱讚她自清，她也強調，自己重提舊事不是要抓出這個人，當然她知道外界是會搞錯重點，她只是在回答一個自己覺得很好的提問，才想到那件事又講了出來，後續風波不在她的預期內。

瑞典 湯姆克魯斯 巨石強森

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