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奧斯卡激出心結？新科影帝席尼墨菲成標靶

記者蘇詠智╱綜合報導
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。(歐新社資料照片)
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。(歐新社資料照片)

好萊塢演藝圈沒有永遠的朋友，卻有可能變成敵人？

新科奧斯卡影帝席尼墨菲(Cillian Murphy)，曾在「全面啟動」(Inception)與「太陽浩劫」(Sunshine)分別和李奧納多狄卡皮歐(Leonardo DiCaprio)、尚未成為「美國隊長」的克里斯伊凡(Chris Evans)合作，結果席尼今年奪得小金人，傳李奧納多氣得把他當空氣；克里斯也沒有向席尼道賀，疑有酸葡萄心態。

當初李奧納多演「全面啟動」時，是被眾星拱月的第一主角，席尼僅是配角之一，沒想到現在席尼以「奧本海默」(Oppenheimer)奪下奧斯卡影帝；反觀李奧納多，卻成「花月殺手(Killers of the Flower Moon)」三個主角裡唯一沒入圍奧斯卡的輸家，和席尼的風光有天壤之別，要他如何能忍？

李奧納多狄卡皮歐(左)與席尼墨菲曾合作「全面啟動」。(取材自IMDb)
李奧納多狄卡皮歐(左)與席尼墨菲曾合作「全面啟動」。(取材自IMDb)

另外，克里斯伊凡離開漫威後，幾部力作皆不夠突出，反觀席尼從過去的好萊塢邊緣人，得獎後聲勢水漲船高，有更多機會拿到好角色，對其他美國男星都是威脅，克里斯再沒有好的作品，過去打下的江山恐逐漸萎縮，或許可能是他對席尼「產生心結」的原因。

克里斯伊凡（左）曾與席尼墨菲合演「太陽浩劫」。(取材自IMDb)
克里斯伊凡（左）曾與席尼墨菲合演「太陽浩劫」。(取材自IMDb)

以上兩人的想法還比較可能是八卦刊物捕風捉影，今年自導自演「大師風華：真愛樂章」(Maestro)入圍影帝的布萊德利庫柏(Bradley Cooper)，可是真的被網友認為對席尼墨菲很酸溜溜，甚至被抓到曾語帶諷刺的影射席尼演出「奧本海默」前有很充裕的時間做功課，不像他很多事都得一手包辦。

布萊德利庫柏目前已是入圍最多項奧斯卡卻從未獲獎的演員之一，超級希望能終結摃龜悲情，很受到今年頒獎結果的影響，恐怕暫時很難平心靜氣面對擊敗他的席尼。

布萊德利庫柏屢獲奧斯卡提名卻都摃龜，非常渴望得獎。(路透資料照片)
布萊德利庫柏屢獲奧斯卡提名卻都摃龜，非常渴望得獎。(路透資料照片)

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