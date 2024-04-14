傳擇偶條件苛 湯姆克魯斯注定情場失意？

湯姆克魯斯(左三)和女星站一起，很容易顯矮。(路透資料照片)

外界眼中，湯姆克魯斯 (Tom Cruise)就是個工作狂，時間大都用在拍戲或是全球各地跑宣傳，久而久之，讓人覺得他真的有那麼點不尋常，八卦雜誌「In Touch」報導，阿湯不是不想找另一半，只是他的條件過多，想找到對象實在很難。

該雜誌稱湯姆克魯斯對於女伴的要求之一，就是不要有愛對外亂爆料的親友，這個不難理解，身為好萊塢 走紅超過30年的巨星，他的一舉一動都會是外界感興趣的內容，如果想要保有隱私，就必須防堵各個可能被爆料的危險。

據稱阿湯與去年秋冬陷入熱戀的俄羅斯 名媛艾希娜卡洛娃(Elsina Khayrova)分手，原因之一就是她的富商前夫太口無遮攔，讓他心生畏懼。就連艾希娜在跟他約會的期間，也被要求簽了保密條款。

接著就是他的另一半最好和他有共同的信仰，眾所周知湯姆克魯斯對自己的宗教相當虔誠，過去也都會安排家人和他一起上教義課程，深層涉入宗教活動；此外交往一定要以結婚為前提，不能只是玩玩而已，因而態度沒有很認真的女性，也沒辦法撐下去。