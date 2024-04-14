傳擇偶條件苛 湯姆克魯斯注定情場失意？
外界眼中，湯姆克魯斯(Tom Cruise)就是個工作狂，時間大都用在拍戲或是全球各地跑宣傳，久而久之，讓人覺得他真的有那麼點不尋常，八卦雜誌「In Touch」報導，阿湯不是不想找另一半，只是他的條件過多，想找到對象實在很難。
該雜誌稱湯姆克魯斯對於女伴的要求之一，就是不要有愛對外亂爆料的親友，這個不難理解，身為好萊塢走紅超過30年的巨星，他的一舉一動都會是外界感興趣的內容，如果想要保有隱私，就必須防堵各個可能被爆料的危險。
據稱阿湯與去年秋冬陷入熱戀的俄羅斯名媛艾希娜卡洛娃(Elsina Khayrova)分手，原因之一就是她的富商前夫太口無遮攔，讓他心生畏懼。就連艾希娜在跟他約會的期間，也被要求簽了保密條款。
接著就是他的另一半最好和他有共同的信仰，眾所周知湯姆克魯斯對自己的宗教相當虔誠，過去也都會安排家人和他一起上教義課程，深層涉入宗教活動；此外交往一定要以結婚為前提，不能只是玩玩而已，因而態度沒有很認真的女性，也沒辦法撐下去。
最後一點更是有些強人所難，報導指出阿湯要求女生的高跟鞋不能太高，偏偏大家都知道他身高並不高，偏偏喜歡的女性個個身材高䠷，從他三任前妻咪咪羅傑絲(Mimi Rogers)、妮可基嫚(Nicole Kidman)、凱蒂荷姆絲(Katie Holmes)來看，想要穿上鞋子以後不高於他，真的不太容易，無怪乎該雜誌寫道：「上述情況可能就是他為何有那麼多失敗戀情的原因，現在的他根本很難在婚戀市場上推銷出去。」
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