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「機密特務：阿蓋爾」情節超展開 韓團重新詮釋主題曲

記者陳建嘉／即時報導
「機密特務：阿蓋爾」將於串流平台Apple TV+上線。(Apple TV+提供)
「機密特務：阿蓋爾」將於串流平台Apple TV+上線。(Apple TV+提供)

春節年度動作強片「機密特務：阿蓋爾」由「金牌特務」系列鬼才導演馬修范恩自編自導自製，集結包括「侏羅紀世界」布萊絲達拉斯霍華、「超人」亨利卡維爾、以及「意外」奧斯卡最佳男配角得主山姆洛克威爾等人領銜主演，華麗呈現反轉再反轉、打破現實的超展開情節。

電影將於串流平台Apple TV+上線，南韓人氣男團THE BOYZ 特地重新詮釋由奧斯卡最佳女配角亞莉安娜黛博塞、喬治男孩為電影所演唱的主題曲「Electric Energy」，與輕快節奏的原曲不同，THE BOYZ 將該曲重新編寫為抒情曲風，Jacob和Kevin以獨特的紮實嗓音和深情演繹重新詮釋，展現獨特魅力，單曲一釋出便獲得全球粉絲熱烈迴響。

對於全新風格的主題曲，導演馬修范恩也表示「非常滿意」，認為THE BOYZ為主題曲注入不同能量。而Jacob和Kevin則表示：「能夠參與這個翻唱版本是我們的榮幸！這是與製作THE BOYZ專輯時完全不同的體驗，請大家多多支持。」「機密特務：阿蓋爾」電影原聲帶和THE BOYZ版本的「Electric Energy （Reimagination）」單曲，已於所有音樂串流平台上架。電影將於明天（12日）於Apple TV+全球上線。

「Electric Energy （Reimagination）」純歌曲版YT：https://youtu.be/Ru8jFuWyxxY?si=RbfBlK42OBvryM75

「機密特務：阿蓋爾」將於串流平台Apple TV+上線。(Apple TV+提供...
「機密特務：阿蓋爾」將於串流平台Apple TV+上線。(Apple TV+提供)

奧斯卡 Apple 南韓

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