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男星尼可拉斯葛拉辛1天拍4場床戲 不同伴侶沒空尷尬

記者蘇詠智／綜合報導
尼可拉斯葛拉辛是正在走紅的英國帥氣偶像。（路透資料照片）
尼可拉斯葛拉辛是正在走紅的英國帥氣偶像。（路透資料照片）

對於演員來說，拍床戲固然有點尷尬，卻也是工作上會碰到、非常正常的場面之一，加上近來劇組多半會聘請親密戲指導，先編排好激情的動作與姿勢，拍性愛畫面就像拍跳舞或武打的戲一樣，演員也比較不容易太有壓力。

曾主演高收視影片「紫心愛戀」（Purple Hearts）、「王室緋聞守則」（Red, White & Royal Blue）的英國英俊小生尼可拉斯葛拉辛（Nicholas Galitzine），近期為了新影集「瑪麗和喬治」（Mary & George）的床戲疲於奔命，因為他最高紀錄一天內要拍掉四場，而且在四個不一樣的房間、和不同的對手，連尷尬的時間都沒有。

尼可拉斯葛拉辛在「瑪麗和喬治」中扮演長相出眾的喬治，被影后茱莉安摩爾（Julianne Moore）扮演的母親瑪麗慫恿去誘惑國王，好藉此掌大權，因而喬治在戲裡韻事不斷，情人男女都有，尼可拉斯少不了有一堆床戲。他自嘲：「有一天我們一共拍掉四場床戲，我只好穿梭各個房間，向那些都很陌生的對手演員自我介紹，跟他們講你好我是尼克，很高興認識你，然後這就是等一下我們要『做』的體位……」

雖然聽起來滋味不一定美妙，尼可拉斯葛拉辛卻坦言為這些場面順利完成頗為自豪，甚至還邀了家人一起參加首映會，讓他們親眼見識到自己床戲一場又一場的演出。

尼可拉斯葛拉辛在「瑪麗和喬治」中角色風流韻事不少，曾一天拍四場床戲。（取材自IM...
尼可拉斯葛拉辛在「瑪麗和喬治」中角色風流韻事不少，曾一天拍四場床戲。（取材自IMDb）

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