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赤裸火辣床戲拍到一半 竟聽到放屁聲 真相超好笑

記者蘇詠智／綜合報導
「正常人」有許多清涼的場面，讓保羅麥斯卡爾（左）、黛西艾德格瓊斯成為被熱烈討論的新秀。(取材自豆瓣電影)
「正常人」有許多清涼的場面，讓保羅麥斯卡爾（左）、黛西艾德格瓊斯成為被熱烈討論的新秀。(取材自豆瓣電影)

觀眾都喜歡看銀幕上男女主角脫個精光的性感床戲，然而拍攝現場的氣氛恐怕不會像呈現出來的那麼激情、挑逗，常常可能是雞飛狗跳。號稱「BBC史上最大膽影集」的「正常人」(Normal People)，曾在新冠肺炎全球爆發時在各地推出造成熱烈話題，男女主角保羅麥斯卡爾(Paul Mescal)、黛西艾德格瓊斯(Daisy Edgar-Jones)當時都還是新人，現在前者不但已經入圍過一次奧斯卡影帝，年底還將以金獎名片「神鬼戰士」（Gladiator）的續集男主角之姿出現，後者今年暑假也會主演號稱知名舊片「非典型續集」的「龍捲風暴」（Twisters），都已經是正當紅的年輕偶像。

兩人當初在「正常人」裡床戲一大堆，觀眾都佩服他們的勇氣，而且好幾場他們都是完全沒有衣服、三點全都露的尺度，照理來說，拍攝現場應該頗為尷尬，沒想到一件意外讓他們都笑到不行。

原來為了讓畫面看來更有激情的感覺，他們身上都塗了叫做「埃及神奇霜」的護膚霜，劇組讓護膚霜在他們身上看來像是汗水，突顯彼此之間的纏綿是非常激烈到都流了很多汗，想不到當他們要變換姿勢、用別的體位來「做」，身體一分開，突然冒出很明顯的類似放屁的聲音，兩人忍不住當場大笑，都已經沒空尷尬。

保羅坦言，工作人員一時之間還很努力要幫他們留面子，急忙上來要把他們裸露的身體都遮好，也努力不拿剛剛的屁聲開玩笑，結果是他們自己先受不了，解釋並沒人忍不住放屁，而是塗了護膚霜之後身體分開造成的摩擦竟然發出讓大家誤會的聲音，幸好沒有人太不好意思，又適時的讓緊繃的工作情緒得以透過大笑來放鬆，觀眾千萬不要再以為床戲現場有多激情。

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