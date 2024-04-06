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戲說從頭／柯林法洛太憂鬱 「謎探休格」找上門

記者陳建嘉／綜合報導
柯林法洛在「謎探休格」演出性格敏感的偵探。(圖／Apple TV+提供)
柯林法洛在「謎探休格」演出性格敏感的偵探。(圖／Apple TV+提供)

柯林法洛(Colin Farrell)近期帶來主演懸疑劇「謎探休格」(Sugar)，日前該劇製作人賽門金柏格(Simon Kinberg)、女主角艾美萊恩(Amy Ryan)接受訪問。賽門坦言，從一開始看到劇本就極度著迷，而他曾與中國女星范冰冰合作，笑稱若有機會拍第二季，也許能延續該劇的懸疑風格，讓柯林繼續辦案調查，「她可以演一個神祕的東方女子」。

賽門與范冰冰合作「X戰警：未來昔日」(X-Men: Days of Future Past)、「355：諜影特攻」(The 355)等兩部動作大片，他早就盛讚范冰冰的表現非常傑出，很希望再度合作，「我一直很喜歡東方文化，這部劇的開頭，我們就看到柯林在日本查案」。但他坦言，現今還無暇思考第二季，「未來的事很難說，但我都是樂見其成」。

賽門提到第一次讀劇本時就愛不釋手，認為劇中這個患有恐慌症、熱愛老電影的憂鬱偵探，只有柯林法洛能演出，「但我沒與柯林合作過，一開始還很不確定，我們沒有試鏡，只請他來我家享用晚餐、聽爵士樂」。賽門當晚便確認一定要邀請柯林主演，「這部劇擁有1960年代的黑色電影風格，柯林的氣質非常適合那個年代」。

女主角艾美萊恩同樣從未與柯林法洛接觸過，「但我們第一次見面時就相談甚歡，他對任何事物的觀感都很敏銳，相處起來就像多年好友」。她在該劇飾演一名性格神秘的酗酒女子，是劇中好萊塢大亨孫女失蹤案的關鍵人物。她說，上戲前有特別去戒酒協會實習，「我從不介意展現在鏡頭前展現脆弱，但親眼見識許多無助的酒精成癮者，真的讓我印象很深刻」。

艾美萊恩在「謎探休格」演出的梅蘭妮是個十分複雜的女性角色。(圖／Apple TV...
艾美萊恩在「謎探休格」演出的梅蘭妮是個十分複雜的女性角色。(圖／Apple TV+提供)

范冰冰 爵士樂 好萊塢

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