我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

波音又出事了 西南航空德州飛賭城「發動機起火」

美東罕見規模4.8地震 自由女神像劇烈搖晃畫面曝

羅伯派汀森當爸了 孩子媽曬娃照 BLACKPINK Rosé祝賀

記者陳建嘉／綜合報導
羅伯派汀森(右)與女友蘇琪沃特豪斯宣告已當上爸媽。(取材自Instagram)
羅伯派汀森(右)與女友蘇琪沃特豪斯宣告已當上爸媽。(取材自Instagram)

「暮光之城」(Twilight)俊美男星羅伯派汀森(Robert Pattinson)與名模蘇琪沃特豪斯(Suki Waterhouse)交往近六年，去年底蘇琪宣告懷孕，近期傳出已經順利生產。蘇琪日前終於證實當媽，首度在Instagram曬出自己抱小孩的照片，並寫下「歡迎來到這個世界，天使」。就連南韓天團好友，BLACKPINK成員Rosé也搶先留言祝賀「Yay」，足見兩人好交情。

蘇琪去年底就宣布懷孕，在墨西哥出席活動時，還在全場觀眾眼前大方秀出孕肚，但從未表明何時生育。上個月有八卦雜誌拍到兩人推著嬰兒車出門，不過羅伯、蘇琪都未對外回應此事，現在才驚喜宣布已當爸媽。不過兩人向來低調，依舊未透露小孩的性別、名字，一切保密到家。

羅伯進入演藝圈後星運過人，先以「哈利波特」(Harry Potter)系列的西追一角打開知名度，而後以「暮光之城」的吸血鬼愛德華紅遍全球，近期也帶來「蝙蝠俠」(The Batman)、「天能」(Tenet)等賣座電影。蘇琪則同樣才華洋溢，不僅有演員、歌手、模特兒等多重身分，出道以來同樣桃花不斷。兩人愛情長跑多年，如今升格為幸福的一家三口，讓粉絲為他們獻上祝福。

蘇琪沃特豪斯貼出抱小孩照片。(取材自Instagram)
蘇琪沃特豪斯貼出抱小孩照片。(取材自Instagram)

哈利波特 墨西哥 南韓

上一則

劉若英「不夠善良」 主演變客串 一出場狂發金句

下一則

張頌文被盜圖「截半臉」徵婚 網笑：「強哥要請你吃魚」

延伸閱讀

羅伯派汀森真的當爸了 BLACKPINK成員驚喜留言祝賀

羅伯派汀森真的當爸了 BLACKPINK成員驚喜留言祝賀
高雄市長陳其邁 做大觀光硬實力

高雄市長陳其邁 做大觀光硬實力
甘迺迪家族訪白宮慶祝聖派翠克節 想搶拜登位置的他缺席

甘迺迪家族訪白宮慶祝聖派翠克節 想搶拜登位置的他缺席
甘迺迪家族訪白宮慶祝聖派翠克節 想搶拜登位置的他缺席

甘迺迪家族訪白宮慶祝聖派翠克節 想搶拜登位置的他缺席

熱門新聞

胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
范湉湉演出金美林飯店老闆娘盧美琳，讓人印象深刻。(取材自微博)

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

2024-03-31 07:00
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
劉德華（右）被網民友拍到在義大利拍攝「無名之輩2」。（取材自小紅書）

這位天王「斷崖式衰老」網嘆：太拼了

2024-03-30 07:45
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00

超人氣

更多 >
研究長壽20年 他培養出5個健康習慣

研究長壽20年 他培養出5個健康習慣
規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘

規模4.8地震襲新州 紐約明顯晃動 警報遲到40分鐘
4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起

4月中起擺脫苦日子 四生肖從此轉運、風生水起
大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢

大學1年要9萬 華人中產家庭煎熬 兼差或考慮賣房籌錢
買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶

買一個Subway三明治被扣款1010元 她討回錢卻被凍結帳戶