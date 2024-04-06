羅伯派汀森當爸了 孩子媽曬娃照 BLACKPINK Rosé祝賀
「暮光之城」(Twilight)俊美男星羅伯派汀森(Robert Pattinson)與名模蘇琪沃特豪斯(Suki Waterhouse)交往近六年，去年底蘇琪宣告懷孕，近期傳出已經順利生產。蘇琪日前終於證實當媽，首度在Instagram曬出自己抱小孩的照片，並寫下「歡迎來到這個世界，天使」。就連南韓天團好友，BLACKPINK成員Rosé也搶先留言祝賀「Yay」，足見兩人好交情。
蘇琪去年底就宣布懷孕，在墨西哥出席活動時，還在全場觀眾眼前大方秀出孕肚，但從未表明何時生育。上個月有八卦雜誌拍到兩人推著嬰兒車出門，不過羅伯、蘇琪都未對外回應此事，現在才驚喜宣布已當爸媽。不過兩人向來低調，依舊未透露小孩的性別、名字，一切保密到家。
羅伯進入演藝圈後星運過人，先以「哈利波特」(Harry Potter)系列的西追一角打開知名度，而後以「暮光之城」的吸血鬼愛德華紅遍全球，近期也帶來「蝙蝠俠」(The Batman)、「天能」(Tenet)等賣座電影。蘇琪則同樣才華洋溢，不僅有演員、歌手、模特兒等多重身分，出道以來同樣桃花不斷。兩人愛情長跑多年，如今升格為幸福的一家三口，讓粉絲為他們獻上祝福。
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