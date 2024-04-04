「駭客5」確定要拍 基努李維回歸未定

基努李維（左）、凱莉安摩絲主演「駭客任務」確定將推出第5集。（圖／華納兄弟提供）

「駭客 任務」（The Matrix）的故事還沒結束。早在2021年推出「駭客任務：復活」（The Matrix Resurrections），華納兄弟影業似乎已經無緣再續，不過片商仍在表示將推出第5集，這也是首部沒有華卓斯基姊妹（The Wachowskis）參與的「駭客任務」，改由曾執導「詭屋」（The Cabin in the Woods）、「絕地救援」（The Martian）編劇德魯高達（Drew Goddard）負責編導該片，前集導演拉娜華卓斯基（Lana Wachowski）則退為執行製片，男女主角基努李維 （Keanu Reeves）、凱莉安摩絲（Carrie-Anne Moss）是否回歸仍未定，不過第4集才加入的葉海亞阿巴杜馬汀二世（Yahya Abdul-Mateen II）、強納森葛洛夫（Jonathan Groff）以及尼爾派翠克哈里斯（Neil Patrick Harris）將會回歸。

雖然細節尚未公開，不過華納兄弟影業高層傑西埃爾曼（Jesse Ehrman）表示，這一集將會繼續推動這個科幻世界的發展，也不會偏離故事核心，「德魯帶著一個全新想法來到華納兄弟，我們相信這個延續『駭客任務』的方式非常令人難以置信，不僅尊重拉娜與莉莉在25年的開端，也為他自己對系列作的喜愛，提供了一個全新視角」。

德魯曾因為編寫「絕地救援」獲得奧斯卡獎 提名，他同時也是「科洛弗檔案」（Cloverfield）、「末日之戰」（World War Z）的編劇，自己執導「詭屋」、「壞事大飯店」（Bad Times at the El Royale）也是好評不斷，而他已有5年沒拍攝任何電影，再度回歸，也令人期待。