惡女琳賽蘿涵翻身 「辣媽辣妹」將再續潔美李寇蒂斯

潔美李寇蒂斯(左)與琳賽蘿涵合照，宣告「辣媽辣妹」續集籌拍中。(取材自Instagram)

好萊塢 影星琳賽蘿涵(Lindsay Lohan)與潔美李寇蒂斯(Jamie Lee Curtis)主演的迪士尼 名片「辣媽辣妹」(Freaky Friday)，21年之後又傳出要籌拍續集，兩位主角近日會面發布合照，勾起粉絲無限回憶，也對續集更加期待。

不過琳賽在這些年之中從暴紅到得了大頭病、負面傳聞一堆後變成「惡女」代表，到現在徹底洗心革面、變成幸福人妻與媽媽，片約也慢慢再度回來，甚至被傳引起過去同樣是「惡女」的布蘭妮(Britney Spears)眼紅。

女性之間的友誼可能說破裂就破裂，曾經被拍到跑完趴共擠一部小車離開的派瑞絲希爾頓(Paris Hilton)、琳賽蘿涵與布蘭妮，後來一度情誼生變，派瑞絲還諷刺稱琳賽：「根本是自己硬塞進來，我們只是不好意思請她出去，並不是有多好的交情。」直到近年兩人先後結婚、當媽，終於能夠互相祝福。

根據「Star」雜誌報導，布蘭妮被爆對琳賽蘿涵嫉妒不已，因為琳賽已經成功翻身，各方給她的多是祝福，她主演的兩部Netflix 影片也都開出不錯收視。反觀布蘭妮不僅最新一段婚姻又以離異收場，跟兩個青少年兒子關係亦疏離。