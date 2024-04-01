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「斷背山」未獲最佳影片 李安：當時奧斯卡對同性戀故事存偏見

記者蘇詠智／綜合報導
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）
李安曾經兩度獲得奧斯卡最佳導演獎。（路透資料照片）

近20年來最引起爭議的奧斯卡金像獎結果之一，一定有第78屆頒獎典禮上，傑克尼柯遜(Jack Nicholson)宣布最佳影片大獎得主，竟非外界預測的「斷背山」(Brokeback Mountain)，而是「衝擊效應」(Crash)，至今還有很多人不願意接受。身為「斷背山」導演的李安，將在下月初回母校紐約大學獲頒榮譽獎。近日歐美娛樂網站訪問他，終於承認奧斯卡主辦單位美國影藝學院，當時對於同性戀的愛情故事，確實存在偏見，才會有這樣的情形。

李安提到「斷背山」那時聲勢如虹，坦言：「我們得到好多的支持，氣勢衝到天花板，得了最佳改編劇本、最佳原配樂，感覺上就是一路要攀上巔峰，我並不是還有埋怨，但情況就是這樣。」

他還透露了一個有趣的內幕，「我才領完我的最佳導演獎，那是當晚倒數第二個頒的大獎，我才要走出舞台，他們叫住我，要我留在某個位置，說已經幫我標好要先在這邊等，接下來就要頒最佳影片獎，大家都覺得你會得獎，所以先停在這邊。」

那個位置很接近布幕，觀眾看仔細一點都可以看出李安還沒走下舞台、仍在布幕的後面，他也能夠看到一部分的台下觀眾。只見傑克尼柯遜開始走出布幕，打開寫著大獎得主的信封，李安心裡直嚷著：「我的天，我的天。」大概十秒以後，傑克卻宣布了「衝擊效應」。

這一等，就又是11年，才有「月光下的藍色男孩」(Moonlight)在一片混亂中，確定成為史上第一部同志主題電影登上奧斯卡最佳影片寶座。

李安自承他的片子常都關於局外人、非主流的邊緣人，他的成長經歷也很有這種感覺，「在我的教育過程中，藝術工作根本不是個選項，想去拍電影真的是瘋了」。他的父母因躲避戰火赴台，後來他長大又到美國留學，最後在紐約學電影。他說：「我們在台灣是局外人，到了美國是局外人，回了大陸還是局外人，我總覺得像局外人。我想壓抑的人物、故事是吸引我的。『斷背山』這個故事太美了。我跟懷俄明州的同志牛仔一點都不像，但為什麼讀完這個故事會哭？它讓人難忘，這是個很美的故事。」

「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片獎，至今還是很多人無法接受。(取材自IMDb)
「斷背山」未獲奧斯卡最佳影片獎，至今還是很多人無法接受。(取材自IMDb)

奧斯卡 同志 懷俄明州

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