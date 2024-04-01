湯姆克魯斯分手俄羅斯名媛 傳怕她前夫這一點

湯姆克魯斯對私事一向不太張揚，各方對他上一段戀情為何結束，眾說紛紜。（路透資料照片）

影壇超級巨星湯姆克魯斯 (Tom Cruise)，去年12月初才爆出和俄羅斯 名媛艾西娜卡洛娃(Elsina Khayrova)祕密約會許久，不料這段感情火速在今年畫下句點。據「紐約郵報」八卦版的最新報導，有內部人士透露，阿湯身旁的公關團隊斬斷他的桃花，是因為艾西娜的前夫、俄羅斯的寡頭富商狄米屈茲韋特柯夫(Dmitry Tsetkov)太愛到處放話，毫不忌諱公開所有相關人等的隱私。倘若阿湯繼續和艾西娜在一起，難保哪一天不會變成狄米屈口中的話題，到時候就不妙了。

而狄米屈之前曾在湯姆克魯斯和艾西娜卡洛娃戀情曝光時接受專訪，講了一堆艾西娜熱愛奢華享受的故事，還警告阿湯：「小心這個女人，她並不便宜。」對自己前妻都能講成這樣，足見狄米屈根本口無遮攔。

他似乎對湯姆克魯斯也是異常的感興趣，不只和好萊塢 的朋友說過找阿湯來演自己的傳記影片，還宣稱看了「大開眼戒」(Eyes Wide Shut)超過30遍。他如此著迷於阿湯，聽到關於阿湯的大小事，肯定會刨根問底。阿湯的人員才不想冒三不五時得幫他回應大嘴巴狄米屈的風險，寧可先把他們會扯在一起的機會先剪斷。