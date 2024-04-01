我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

湯姆克魯斯分手俄羅斯名媛 傳怕她前夫這一點

記者蘇詠智／綜合報導
湯姆克魯斯對私事一向不太張揚，各方對他上一段戀情為何結束，眾說紛紜。（路透資料照片）
湯姆克魯斯對私事一向不太張揚，各方對他上一段戀情為何結束，眾說紛紜。（路透資料照片）

影壇超級巨星湯姆克魯斯(Tom Cruise)，去年12月初才爆出和俄羅斯名媛艾西娜卡洛娃(Elsina Khayrova)祕密約會許久，不料這段感情火速在今年畫下句點。據「紐約郵報」八卦版的最新報導，有內部人士透露，阿湯身旁的公關團隊斬斷他的桃花，是因為艾西娜的前夫、俄羅斯的寡頭富商狄米屈茲韋特柯夫(Dmitry Tsetkov)太愛到處放話，毫不忌諱公開所有相關人等的隱私。倘若阿湯繼續和艾西娜在一起，難保哪一天不會變成狄米屈口中的話題，到時候就不妙了。

而狄米屈之前曾在湯姆克魯斯和艾西娜卡洛娃戀情曝光時接受專訪，講了一堆艾西娜熱愛奢華享受的故事，還警告阿湯：「小心這個女人，她並不便宜。」對自己前妻都能講成這樣，足見狄米屈根本口無遮攔。

他似乎對湯姆克魯斯也是異常的感興趣，不只和好萊塢的朋友說過找阿湯來演自己的傳記影片，還宣稱看了「大開眼戒」(Eyes Wide Shut)超過30遍。他如此著迷於阿湯，聽到關於阿湯的大小事，肯定會刨根問底。阿湯的人員才不想冒三不五時得幫他回應大嘴巴狄米屈的風險，寧可先把他們會扯在一起的機會先剪斷。

湯姆克魯斯 俄羅斯 好萊塢

上一則

果然是「浪姐減肥營」 范湉湉甩15斤 瘦到網友認不出

下一則

「繁花」後地位大不同…唐嫣典禮座位緊靠C位 輾壓85花

延伸閱讀

阿湯哥分手俄羅斯名媛 因「前夫」太可怕？

阿湯哥分手俄羅斯名媛 因「前夫」太可怕？
輿論壓垮戀情 韓韶禧戀情見光死 疑嗆柳俊烈閉嘴不談

輿論壓垮戀情 韓韶禧戀情見光死 疑嗆柳俊烈閉嘴不談
湯姆克魯斯才被分手 改追「捍衛戰士」女飛官莫妮卡巴巴洛

湯姆克魯斯才被分手 改追「捍衛戰士」女飛官莫妮卡巴巴洛
求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

求婚被分手 湯姆克魯斯竟傳看上「捍衛戰士」裡的她

熱門新聞

吳啟華在「九品芝麻官」中飾演狀師「方唐鏡」，讓人印象深刻。(取材自豆瓣電影)

「新九品芝麻官」才翻車… 吳啟華新片又扮「方唐鏡」 網酸：很缺錢嗎

2024-03-25 21:34
朱嘉倩宣布將告別演藝行業。（取材自微博）

「是的，我解約啦」26歲女星無預警宣布告別演藝行業

2024-03-23 08:30
胡瓜被台灣遊客拍到在日本跟熟女散步。（讀者提供）

胡瓜遊東京被直擊身邊依偎長髮熟女 證實身分是正宮丁柔安

2024-03-29 23:14
鄧為。（取材自微博）

陸劇新男神送5毛飲料給群演 被指小氣

2024-03-29 22:15
王詩齡屢屢在網上炫富，成為焦點。(取材自微博)

王詩齡炫富屢登熱搜 網友喊話：不要成為「第二個黃多多」

2024-03-29 07:00
周遊(前排中)在泰國和當地台商聚會，巧遇許多粉絲。（圖／周遊提供）

周遊暢遊泰國巧遇粉絲痛哭流涕 她獻唱「這歌曲」轟動僑界

2024-03-30 03:38

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析