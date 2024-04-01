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新一代「龐德女郎」 鎖定最近最紅的她們？

記者蘇詠智／即時報導
艾倫泰勒強森已被傳就是下一代的龐德人選。（路透資料照片）
艾倫泰勒強森已被傳就是下一代的龐德人選。（路透資料照片）

自從全英瘋傳「子彈列車」(Bullet Train)、「復仇者聯盟」(The Avengers)系列的帥氣男星艾倫泰勒強森(Aaron Taylor-Johnson)即將接下新一代007詹姆斯龐德(James Bond)的位子，雖然他沒有承認，也尚未正式簽約，相關的話題已經受到熱烈討論，而消息人士更進一步透露，不只龐德人選已敲定，導演和龐德女郎也都在物色當中了。

007影片最受到各方關注的焦點之一，自然就是在龐德女郎上，儘管她們早年多半只是花瓶，可是有人因此知名度大漲後成為紅牌女星，也有人就此嫁入豪門，每次在選角時，總有大批女星參與爭取。根據英國媒體報導，目前被製片公司EON鎖定的人選包括正當紅的「高校十八禁」(Euphoria)雙花旦辛蒂亞(Zendaya)和席徳妮史威尼(Sydney Sweeney)，前者名氣更大更紅，後者更符合傳統龐德片女主角的性感亮麗形象，只是兩人都紅得發紫，未必能空出檔期，而且也要看劇本最後如何設定。

辛蒂亞被稱是新一代龐德女郎鎖定的人選之一。（歐新社資料照片）
辛蒂亞被稱是新一代龐德女郎鎖定的人選之一。（歐新社資料照片）

席德妮史威尼有傳統龐德女郎需要的亮麗外表和火辣身材。（路透資料照片）
席德妮史威尼有傳統龐德女郎需要的亮麗外表和火辣身材。（路透資料照片）

至於導演人選，答案更為驚人，是近年以「沙丘」(Dune)系列征服全球觀眾的丹尼維勒納夫(Denis Villeneuve)。英國媒體報導，龐德片製片人芭芭拉布洛柯利(Barbara Broccoli)對丹尼極感興趣，將他列為第一人選，然而丹尼這樣的大導演，對於007之類的純商業鮮少會有意願，況且若真的要接拍，也會要求有最後的主導權，這點和EON政策向來違背，因此前前後後不少超級巨導都跟龐德片擦身而過，顯然也不太會為了丹尼更改。可是英國媒體稱芭芭拉太想找丹尼來拍，就算艾倫泰勒強森的第一部請不動他，後面也會持續努力洽談，丹尼目前可能還是會先完成「沙丘」第3集。

在影片風格方面，傳芭芭拉希望拍出和丹尼爾克雷格(Daniel Craig)時期不一樣的面貌，所以寫實的成分會減少，過去類似「金手指」(Goldfinger)飛帽殺手(Oddjob)、「海底城」(The Spy Who Loved Me)大鋼牙(Jaws)那種誇張的反派會重出江湖，龐德片會再回到早年帶點天馬行空場面、內容的樣子。

龐德 復仇者聯盟

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