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瑪雅魯道夫離婚獲巨額贍養費 「生活白癡」竟想裸捐

記者陳建嘉／即時報導
瑪雅魯道夫再度於「錢錢錢錢」第2季領銜主演並擔任監製。（Apple TV＋提供）
瑪雅魯道夫再度於「錢錢錢錢」第2季領銜主演並擔任監製。（Apple TV＋提供）

爆笑職場喜劇「錢錢錢錢」（Loot season two）將推出第二季，由「週末夜現場」多次榮獲艾美獎的瑪雅魯道夫 (Maya Rudolph) 領銜主演並擔任監製，以「不才專家」榮獲艾美獎、電影「虎尾」的台裔美籍編導演楊維榕（Alan Yang）與「超級製作人」馬特哈伯德 （Matt Hubbard）共同編劇、監製並擔任製作人。

將延續第一季的爆笑風格，打造令人捧腹大笑的內容，預告釋出也引起觀眾對本季的高度期待，全新卡司包含班傑明布萊特（Benjamin Bratt）、安娜蓋斯泰（ Ana Gasteyer）以及OT費本勒（O-T Fagbenle）都將客串演出，為全新一季「錢錢錢錢」（Loot）帶來更多驚喜與笑料。

飾演「超級有錢人」莫莉並擔任監製的瑪雅魯道夫分享：「距離莫莉離婚已經一年了，對此她感到非常堅定，但仍在努力適應新生活，並讓自己站穩腳步變得更加獨立。同時也正在嘗試一些事情，看看她是否不需要那麼依賴尼可拉斯，讓我們繼續看下去。」

飾演莫莉得力助手尼可拉斯的喬金布斯特（Joel Kim booster）則表示：「這是一個非常有趣的主從關係，特別是在第二季非常不同，你會看到其中的層次非常豐富，有時候她是媽媽，我是孩子；有時候她又像個小孩。」第二季不僅將深入探討莫莉的生活，也將進一步圍繞在她周遭夥伴們的生活。

「錢錢錢錢」第二季故事將聚焦在企業家夫婦鬧劇般的離婚後，瑪雅魯道夫所飾演的莫莉，獲得一筆鉅款離婚基金，並以負責人的身份投入慈善基金會，專注於工作中，更是拒戀愛於千里之外，誓言與任何新對象保持距離。雖然單身生活過得精彩，但她卻完全無法獨立，莫莉的得力助手忠心耿耿地陪伴在她身邊，盡職盡責地滿足她的所有需求。接下來莫莉將面臨許多未知挑戰，基金會的團隊們必須團結一致，努力幫助莫莉實現捐出全部財產的承諾。「錢錢錢錢」第一季於 Apple TV+ 現正熱播中，第二季即將於 4 月 3 日 Apple TV+ 全球上線，首播前兩集，每週更新一集。

瑪雅魯道夫再度於「錢錢錢錢」第2季領銜主演並擔任監製。（Apple TV＋提供）
瑪雅魯道夫再度於「錢錢錢錢」第2季領銜主演並擔任監製。（Apple TV＋提供）

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