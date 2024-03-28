瑪雅魯道夫離婚獲巨額贍養費 「生活白癡」竟想裸捐

瑪雅魯道夫再度於「錢錢錢錢」第2季領銜主演並擔任監製。（Apple TV＋提供）

爆笑職場喜劇「錢錢錢錢」（Loot season two）將推出第二季，由「週末夜現場」多次榮獲艾美獎 的瑪雅魯道夫 (Maya Rudolph) 領銜主演並擔任監製，以「不才專家」榮獲艾美獎、電影「虎尾」的台裔美籍編導演楊維榕（Alan Yang）與「超級製作人」馬特哈伯德 （Matt Hubbard）共同編劇、監製並擔任製作人。

將延續第一季的爆笑風格，打造令人捧腹大笑的內容，預告釋出也引起觀眾對本季的高度期待，全新卡司包含班傑明布萊特（Benjamin Bratt）、安娜蓋斯泰（ Ana Gasteyer）以及OT費本勒（O-T Fagbenle）都將客串演出，為全新一季「錢錢錢錢」（Loot）帶來更多驚喜與笑料。

飾演「超級有錢人」莫莉並擔任監製的瑪雅魯道夫分享：「距離莫莉離婚已經一年了，對此她感到非常堅定，但仍在努力適應新生活，並讓自己站穩腳步變得更加獨立。同時也正在嘗試一些事情，看看她是否不需要那麼依賴尼可拉斯，讓我們繼續看下去。」

飾演莫莉得力助手尼可拉斯的喬金布斯特（Joel Kim booster）則表示：「這是一個非常有趣的主從關係，特別是在第二季非常不同，你會看到其中的層次非常豐富，有時候她是媽媽，我是孩子；有時候她又像個小孩。」第二季不僅將深入探討莫莉的生活，也將進一步圍繞在她周遭夥伴們的生活。