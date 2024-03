觀影說劇／認人生倒過來走 史提夫馬丁75歲才快樂

紀錄片「史提夫馬丁:喜劇人生2部曲」從兩種不同的角度,深入探討史提夫馬丁的喜劇人生。(圖/Apple TV+ 提供)

奧斯卡 終身成就獎得主、美國喜劇界傳奇人物史提夫馬丁(Steve Martin),曾以「新岳父大人」(Father of the Bride)、「粉紅豹」(The Pink Panther)等經典喜劇電影讓影迷留下印象深刻,近年自編自演影集「破案三人行」(Only Murders in the Building)再展現喜劇實力,為觀眾帶來笑果十足的表演。近日,全新紀錄片「史提夫馬丁:喜劇人生2部曲」,將從兩種不同的角度深入探討他的喜劇人生。

今年78歲的史提夫是娛樂界最受歡迎、最神祕的人物之一,紀錄片「史提夫馬丁:喜劇人生2部曲」將分成二部曲呈現,「Then」記錄了他早期所經歷的掙扎,並在35歲前迅速崛起,徹底改變單口喜劇 界。

「Now」則聚焦於當下,史蒂夫正處於他職業生涯的黃金歲月,將回顧促使他在藝術和個人生活的幸福轉變。他坦言,從「單口相聲躍上大銀幕」的經歷讓他感到「整個嚇壞了!」更表示他的人生是「倒過來走的」,將在紀錄片中完整呈現他如何從充滿焦慮的30幾歲,活到75歲才真正感到快樂。

紀錄片由奧斯卡最佳紀錄片導演摩根內維爾(Morgan Neville)執導,他從10歲起就是史提夫的粉絲,甚至能背出他的單口相聲。他表示:「我一直都關注著他的職業生涯,但製作這部片向我展現了史提夫的更多樣貌。」

紀錄片也將訪問多位巨星,包括最近和史提夫合作「破案三人行」的兩位搭檔馬丁蕭特(Martin Short)與賽琳娜戈梅茲(Selena Gomez),導演摩根表示,整天坐著看史提夫和馬丁蕭特說笑,是他擔任導演時笑最多的一次。