泰勒絲父親澳洲毆打狗仔挨告 獲不起訴

英國廣播公司(BBC)報導,流行天后泰勒絲 2月底在澳洲 雪梨舉行世界巡迴演唱,2月27日會後慶功宴爆出其72歲父親史考特(Scott Swift)毆打狗仔被告,經過一個月調查,新南威爾斯州警方本月26日宣布史考特獲不起訴處分。

51歲澳洲狗仔隊Matrix Media記者麥克唐諾(Ben McDonald)上月指控史考特在雪梨一處碼頭「朝自己臉上揍了一拳」。

根據麥克唐諾說法,泰勒絲26日結束演出後在雪梨港一艘郵輪舉行慶功宴,27日凌晨她與團隊下船時,隨扈一直用雨傘推擠他的鏡頭與臉龐,不料史考特突然「加入戰局」,「他衝過來,然後一拳揍在我臉上。」

對此,當時泰勒絲發言人表示,「兩個人激烈逼近泰勒絲,抓她的保鑣,還威脅要把一名女工作人員丟到水裡。」

根據澳洲媒體公布的一段影片顯示,當地時間27日凌晨2時30分左右,泰勒絲在雨傘下,和父親與保鑣沿著中立灣碼頭散步;影片攝影鏡頭閃了一下,出現兩個據信分別為麥克唐諾和保鑣的聲音,兩人互相指責對方觸碰雨傘。

麥克唐諾先前曾向BBC表示,史考特無預警攻擊當下,泰勒絲早就已經在車內,「我當狗仔23年來,還沒遇過被人一拳打在下巴。」

Taylor Swift's father, Scott Swift, has been accused of assault.



A photographer alleges Scott Swift assaulted him at the Neutral Bay Wharf at about 2.30am, after the singer and her entourage disembarked from a luxury yacht. #9News



STORY: https://t.co/Ty9ZfCc01h pic.twitter.com/4l1KhVIaw2