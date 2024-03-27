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泰勒絲父親澳洲毆打狗仔挨告 獲不起訴

編譯盧思綸／即時報導
流行天后泰勒絲2月底在澳洲雪梨舉行世界巡迴演唱，2月27日會後慶功宴爆出其72歲父親史考特毆打狗仔被告，經過一個月調查，新南威爾斯州警方本月26日宣布史考特獲不起訴處分。（取材自X平台）
流行天后泰勒絲2月底在澳洲雪梨舉行世界巡迴演唱，2月27日會後慶功宴爆出其72歲父親史考特毆打狗仔被告，經過一個月調查，新南威爾斯州警方本月26日宣布史考特獲不起訴處分。（取材自X平台）

英國廣播公司（BBC）報導，流行天后泰勒絲2月底在澳洲雪梨舉行世界巡迴演唱，2月27日會後慶功宴爆出其72歲父親史考特（Scott Swift）毆打狗仔被告，經過一個月調查，新南威爾斯州警方本月26日宣布史考特獲不起訴處分。

51歲澳洲狗仔隊Matrix Media記者麥克唐諾（Ben McDonald）上月指控史考特在雪梨一處碼頭「朝自己臉上揍了一拳」。

根據麥克唐諾說法，泰勒絲26日結束演出後在雪梨港一艘郵輪舉行慶功宴，27日凌晨她與團隊下船時，隨扈一直用雨傘推擠他的鏡頭與臉龐，不料史考特突然「加入戰局」，「他衝過來，然後一拳揍在我臉上。」

對此，當時泰勒絲發言人表示，「兩個人激烈逼近泰勒絲，抓她的保鑣，還威脅要把一名女工作人員丟到水裡。」

根據澳洲媒體公布的一段影片顯示，當地時間27日凌晨2時30分左右，泰勒絲在雨傘下，和父親與保鑣沿著中立灣碼頭散步；影片攝影鏡頭閃了一下，出現兩個據信分別為麥克唐諾和保鑣的聲音，兩人互相指責對方觸碰雨傘。

麥克唐諾先前曾向BBC表示，史考特無預警攻擊當下，泰勒絲早就已經在車內，「我當狗仔23年來，還沒遇過被人一拳打在下巴。」

泰勒絲 澳洲

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